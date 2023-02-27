Zile ilçesinde çıkan ev yangınında 3 kişi öldü
Minarei Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan bekar evi olarak kullanılan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında evde bulunan Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti.
Yaralanan Tarık Canpolat ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın çıkan evden görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları
Minarei Sağır Mahallesi İslim Sokak'ta bulunan bekar evi olarak kullanılan iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Zile Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında evde bulunan Emre Yıldırım, Tuncay Tunç ve Oktay Bolatpan hayatını kaybetti.
Yaralanan Tarık Canpolat ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.