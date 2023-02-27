Kürşad Zorlu'dan, Kılıçdaroğlu ile Akşener görüşmesine ilişkin paylaşım
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaretinin ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 19:42, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 19:43
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanımızı ziyaretleri sonrası, aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve 'pazarlık' iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. Millet İttifakı 2 Mart toplantısına, ilan edilen ilkeler çerçevesinde, kararlı şekilde hazırlanmaktadır." ifadesini kullandı.