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Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İşte detayları

Sabah Gazetesinden Şebnem Bursalı bugünkü yazısında seçim tarihi, Ankara kulisleri, Cumhur İttifakı'nın düşüncesi ve seçimlerin gerçekleşme biçimine ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Deprem bölgesinde ve şehirlerinden ayrılan depremzede vatandaşların seçimlerde nasıl oy kullanacağına dair de yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bursalı seçimlerin zamanı ve erteleme ihtimaline dair söylentilere de açıklık getirdi. İşte Bursalı'nın yazısından öne çıkanlar

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 09:24, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 09:29
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Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İşte detayları


Asrın felaketinin yaraları hızla sarılmaya çalışılıyor. Yitip giden kayıplarımızı geri getirmek mümkün değil elbette ama geride kala tüm depremzedeler bu millete emanet. Devlet-millet el ele vererek, belki de dünyada eşi benzeri görülmemiş bir dayanışma sergileniyor. Hem maddi olarak toplanan yardımlar hem de çadır ve konteyner kentlerden tutun da giyim, barınma, yiyecek, okul ve tıbbi her tür destek, devletiyle sivil kurum ve kuruluşlar ile kişisel yardımlarla bütün dünya tarafından takdirle izleniyor.

Asrın felaketiyle ilgili yaralar sarılmaya çalışılıp yasal süreç de devam ederken, bir yandan da Ankara siyaseti yarın itibarıyla Meclis Genel Kurulu'nda kendi gündemine de başlıyor. Elbette depremle ilgili konular da görüşülecek, kararlar alınacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine dair çalışmalar var.

İki konu öne çıkıyor bu noktada; Seçimler ne zaman yapılacak? Yani erteleme sözkonusu mu? Ve bir diğer konu da; deprem bölgesinden başka illere taşınan seçmen nasıl ve nerede oy kullanacak?

Öncelikle söyleyeyim; Ankara kulislerinde ve Cumhur İttifakı cephesinde seçimlerin daha önce de ifade edildiği gibi 14 Mayıs tarihinde yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu konuda Başkan Erdoğan da MHP Lideri Bahçeli'nin de mutabık kaldığı biliniyor. Eğer sürpriz bir gelişme olmadığı takdirde; 10 ya da 11 Mart tarihlerinde Başkan Erdoğan; seçim için 14 Mayıs tarihini açıklayacak.

Hemen ilave edeyim; Anayasaya göre seçim ilanı Cumhurbaşkanının iradesi ya da TBMM kararı ile olabiliyor. Cumhurbaşkanı seçim tarihini açıkladıktan sonra TBMM'nin onay yetkisine gerek yok. YSK da, Cumhurbaşkanı'nın ilan ettiği tarih itibarıyla seçim takvim süreci başlıyor ve en geç 60 gün içinde seçim yapılmak zorunda.

DEPREMZEDE OYUNU NEREDE NASIL KULLANACAK?

Yaklaşık 13 buçuk milyon insanı etkileyen deprem bölgesinden milyonlarca insan Ankara, Kayseri, Konya başta olmak üzere pek çok ile geçici ya da kalıcı olarak yerleşti, yerleşmeye hazırlanıyor. Bu kişilerin nerede ve nasıl oy kullanacağıyla ilgili nihai açıklama YSK tarafından yapılacak. Görüştüğüm kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre; seçimle ilgili süreç ve oy kullanma şöyle gerçekleşecek:

1- Deprem yaşanan 11 ilde milletvekili sayıları değişmeyecek, Aralık ayında açıklanan sayılar geçerli olacak.

2- Oy kullanma yeri ile ilgili kurallar da geçerli. Seçim takviminin Resmi Gazetede yayınlandığı günden itibaren seçmen Mart ortasına kadar birinci adres ve ikinci adres olarak iki adres belirleme hakkına sahip. Örneğin, bir öğrenci Aydın'da yaşıyor ama Ankara'da üniversite okuduğu için yurtta ya da evde kalıyor. Yasal süreç içinde belirtmesi halinde iki adresten birinde oy kullanabilir.

3-YSK; kesin seçmen listeleri ve adreslerini seçmenlerin MERNİS'teki bilgileri neyse ona göre ilan eder.

4- En çok merak edilen ve tartışılan konuya gelince; Eğer depremzede iseniz ve bir başka şehirde yakınınızın yanında geçici ya da temelli ikamet ediyor ya da bağımsız olarak bir başka şehre yerleşmiş iseniz; yeni yerleştiğiniz yerde üzerinize bir elektrik ya da su faturası var ise fatura beyanı ile, yok ise yanında ikamet ettiğiniz yakınınızın beyanı ya da hukuki terminolojiye göre muvaffakkatnamesi alınarak yaşamaya başladığı ilde ya da ilçede oy kullanabilecek. Ama istediği takdirde, deprem bölgesindeki adresinde kullanmak istediğini beyan ederse, eski adresinde kullanabilir.

Yani; başka illere yerleşen depremzedeler için o illerde özel sandıklar kurulup, geldikleri deprem bölgesi için oy kullanmaları söz konusu değil.

ŞEBNEM BURSALI

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