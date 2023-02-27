Dolar günü 18,89 TL'den tamamladı
Haftaya yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,89 TL'den kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 18:20, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 18:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8900
|18,8910
|18,8910
|18,8920
|Avro
|19,9340
|19,9350
|20,0120
|20,0130
|Sterlin
|22,5280
|22,6410
|22,6560
|22,7690
|İsviçre Frangı
|20,0750
|20,1760
|20,1170
|20,2180
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8600
|18,9400
|18,8610
|18,9410
|Avro
|19,8940
|19,9740
|19,9720
|20,0520
|Sterlin
|22,4680
|22,6780
|22,5960
|22,8060