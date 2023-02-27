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Çavuşoğlu açıkladı: Erdoğan ile Sisi görüşecek mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; "Bizim görüşmelerimizden sonra cumhurbaşkanlarımız artık Türkiye'de, Mısır'da nerede arzu ederlerse o görüşmeyi gerçekleştirirler. Bunun planlamasını yapmak görevi de zaten dışişleri bakanları olarak bizim sorumluluğumuzda. Bu doğrultuda bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 16:08, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 16:09
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Çavuşoğlu açıkladı: Erdoğan ile Sisi görüşecek mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri, Mısır'dan yardım malzemesi taşıyan "El Hürriye" gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı'nda açıklama yaptı.

Türkiye ve Mısır'ın ilişkileri geliştirmek için hangi adımları atacağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a ziyaret planlayıp planlamadığı sorusu üzerine Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi'nin yaptıkları görüşmede ilişkilerin her alanda geliştirilmesi hususunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "Aslında ikili ticaret hacmi, ekonomik işbirliğimiz siyasi ilişkilerimizin iyi olmadığı günlerde de devam etti. Çok sayıda Türk yatırımcı Mısır'da çok önemli projeler gerçekleştiriyor, yatırımlar yapıyor, ihracat yapıyorlar ama önümüzdeki süreçte farklı alanlarda ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmek için birlikte çalışmamız lazım." dedi.

- İkili ilişkilerin geliştirilmesi

Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır cumhurbaşkanlarının önce dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi konusunda mutabık kaldıklarını anlattı.

"Biz bugünkü görüşmemizde önümüzdeki süreçte ikimizin karşılıklı ziyaretleri ya da buluşmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk ve bu görüşmelerde hangi konuları ele alacağız, bu konuda da yardımcılarımız daha önce iki defa bir araya gelmişti. Tekrar bir araya gelmelerinde fayda var." diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece fotoğraf vermek için bir araya gelmenin bir anlamı, başlangıçta bir anlamı var da sürekli fotoğraf çektirmek için bir araya gelmek yetmez. İlişkilerimizi geliştirmek için hangi somut adımları atacağız, bunları görüşeceğiz. Bizim görüşmelerimizden sonra cumhurbaşkanlarımız artık Türkiye'de, Mısır'da nerede arzu ederlerse o görüşmeyi gerçekleştirirler. Bunun planlamasını yapmak görevi de zaten dışişleri bakanları olarak bizim sorumluluğumuzda. Bu doğrultuda bundan sonra da bir araya gelmeye devam edeceğiz."

Çavuşoğlu, deprem bölgelerinin yeniden inşası konusunda Mısır ile tecrübe paylaşımı hususundaki soruya da "Sözlerimin başında Samih Şukri'nin ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin bizleri aramasından duyduğumuz memnuniyeti vurgulamıştım. Bu zor zamanlarda bu telefonların gerçekten büyük bir anlamı var. Zor günlerde gerçek dostluk ve kardeşlik belli olur. Bu gösterilen dayanışmayı unutmamız mümkün değil ama ilişkilerimizi geliştirmek konusunda bundan sonra sadece ticaret değil, farklı alanlarda, özel sektörler arasında da işbirliğimizi geliştirebiliriz." yanıtını verdi.

- Türk ve Mısırlı firmaların tecrübe paylaşımı

Şu anda deprem bölgesinde geçici barınma şartlarını daha da iyi hale getirmek için çalıştıklarını ve yıkılan şehirlerin yeniden inşasına odaklandıklarını belirten Çavuşoğlu, "Sadece evler, binalar, apartmanlar değil, yıkılan devlet binaları, aynı şekilde hasar gören yollar, demir yolları vs. Tabii ki bu konuda Türk firmalarıyla Mısır firmaları da işbirliği yapabilir, ayrıca bu konuda tecrübe paylaşımında da bulunabiliriz." dedi.

Çavuşoğlu, tecrübe paylaşımının sadece Mısır ya da Türkiye'de değil, Afrika ve Sahra Altı Afrika ülkeleri gibi 3. ülkelerde de yapılmasının faydalı olacağını bugünkü görüşmelerinde teyit ettiklerini dile getirerek, "Bunun için de firmalarımızı da bir araya getirmemizle ilgili tecrübe paylaşımı için de ilgili bu alandaki kurumlarımızın da bir araya gelmesinde fayda vardır." ifadesini kullandı.

(Bitti)

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