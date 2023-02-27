Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile birlikte Adıyaman'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a gitti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 13:15, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 13:17
Esenboğa Havalimanı'ndan bölgeye hareket eden Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman merkez ile Gölbaşı ilçesini ziyaret ederek depremzedelerle bir araya gelecek, deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunacak.