Arama kurtarma ekipleri enkazın olduğu yerde

AFAD: YIKILAN BİNALAR VAR

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." denildi.

"5 BİNANIN YIKILDIĞI İHBARI GELDİ"

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın açıklamaları şöyle:

Maalesef bir kez daha sarsıldık. Şana kadar ulaşan can kaybımız yok ama bazı binaların yıkıldığına dair ihbarlar geliyor. Ben de ekiplerimizi oralara yönlendirip enkaz altında kalan var mı diye kontrol ettiriyorum. Ben de bölgelere gidiyorum. Biz daha önce ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. İnşallah uyarıyı dinlemeyen olmamıştır. Birkaç binanın yıkıldığı yönünde bilgiler geldi. Ekipleri gönderdik, teyit almaya çalışıyoruz. 5 bina ile ilgili bana bilgi geldi, çağrı merkezimize gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Battalgazi bölgesinde birkaç binanın yıkıldığı bilgisini aldım.

"ÇOK SAYIDA İHBAR GELİYOR"

DHA muhabiri İsmail Akkaya, depremin ardından bölgedeki gelişmeleri CNN Türk canlı yayınında paylaştı:

Birkaç gündür buradayız, Malatya'dayız. Şu anda hiçbir binada insan yaşamıyor. Vatandaşlar hafif hasarlı ve orta hasarlı binalardan eşyalarını taşıyor. Endişe edilen eşya taşındığı sırada bina göçtüyse canlı olabilir mi diye ihbarlar değerlendiriliyor.

Şu anda depremle birlikte yıkılan bina bilgisi yok. Çok sayıda ihbar geliyor. Şu ana kadar yok diye biliyoruz. Gelen ihbarlar 'bina yıkıldığı' yönünde. Yaralı bir vatandaş olduğuna dair gelen ihbar yok. Konutlarda insanlar oturmuyor. Sadece eşya taşınması için binalara giren kişiler var.

"EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.