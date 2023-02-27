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5.6 şiddetindeki depremde can kaybı haberi geldi

AFAD: (Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 5,6 büyüklüğündeki deprem) Yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 12:54, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 14:23
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AFAD: YIKILAN BİNALAR VAR

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." denildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ ve çevre illerde hissedildi. AFAD, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binaların olduğunu duyurdu. Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada meydana gelen çökmede 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı öğrenildi. Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşya almak için eve giren bir baba ve kızının enkaz altında kaldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12:04'te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı. Depremin ardından yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışması yapılıyor.

İşte bölgedeki son dakika gelişmeleri...

13.10 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar iki yaralımız var, temennimiz can kaybımızın olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz. Ekiplerimiz tarama çalışmalarına devam etmektedir.

13.05 BİR BABA VE KIZI ENKAZ ALTINDA

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşya almak için eve giren bir baba ve kızının enkaz altında kaldığını söyledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar, "1 saat kadar önce Kozluk Beldemizde 5.6'lık bir deprem oldu. O sırada çalışmalar yapıyorduk. Birkaç yıkıntı olduğunu duyduk. Şef Bayram Mahallemizde 4 katlı bir bina yıkıldı. Malesef vatandaşımız köyden gelmiş, aqilesiyle birlikte. Eşi aşağıda beklerken 4. kattaki evinden eşyasını almaya gidiyor ve o arada depreme yakalanıyor." dedi.

Çınar sözlerine şöyle devam etti:

Bir ses alındı, şu anda da arama ekipleri enkazın başındalar. 10 binadan biz yıkıldı haberini aldık ama burayla ilgili içerisinde insanların olduğu bilgisi geldi. Diğer binalarla ilgili böyle bir bilgi gelmediği için oralara gitmedik. 40-50 bin civarında hasarlı binalarımız var. Muhtemelen tedbiren insanlar yakınlarına gittiler ama yine de eşyasını almak isteyenler oluyor.

13.01 CAN KAYBI HABERİ GELDİ

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi' ne bağlı Karaziyaret mahallesinde depremde hasar gören bir metal fabrikasında içeri giren işçilerin tencere tabak gibi eşyaları kurtarmak istedikleri sırada çökme meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 1 işçinin öldüğü, 4 işçinin yaralandığı bildirildi.

13.00 Malatya'da yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

12.55 HASARLI BİNALARIN YAKININA BİLE YAKLAŞMAMAK GEREK

CNN TÜRK Deprem Danışmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 5.6 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Prof. Dr. Ersoy, "Yaşanan iki büyük depremden sonra tüm fay hatlarında ve Türkiye'de dengelerin bozulduğunu ve bu büyüklükteki depremlerin artığını görüyoruz. Bence bu normal. Daha önce zaten olabileceğini söylemiştik. Hasarlı binaların yakınına bile yaklaşmamak gerekiyor. İnşallah altındaki insanlar sağ çıkarlar. Diğer depremlerde zarar görmüş binalar 5'i geçen depremlerde yıkılabilir. Bu depremler devam edecek, bunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Büyük bir depremle ilişkili olduğunu söylemek son derece zor." ifadelerini kullandı.

12.45AFAD: YIKILAN BİNALAR VAR

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki #deprem sonrasında, saha tarama çalışmaları sonucunda yıkılan binalar olduğu tespit edilmiş olup, arama kurtarma ekiplerimiz bölgeye hızlıca sevk edilmiş ve çalışmaya başlamışlardır." denildi.

12.40 "5 BİNANIN YIKILDIĞI İHBARI GELDİ"

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın açıklamaları şöyle:

Maalesef bir kez daha sarsıldık. Şana kadar ulaşan can kaybımız yok ama bazı binaların yıkıldığına dair ihbarlar geliyor. Ben de ekiplerimizi oralara yönlendirip enkaz altında kalan var mı diye kontrol ettiriyorum. Ben de bölgelere gidiyorum. Biz daha önce ağır hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarmıştık. İnşallah uyarıyı dinlemeyen olmamıştır. Birkaç binanın yıkıldığı yönünde bilgiler geldi. Ekipleri gönderdik, teyit almaya çalışıyoruz. 5 bina ile ilgili bana bilgi geldi, çağrı merkezimize gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Battalgazi bölgesinde birkaç binanın yıkıldığı bilgisini aldım.

Merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da hissedildi. Depremden dolayı vatandaşlar dışarı çıktı.

12.37 "EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

12.35 "ÇOK SAYIDA İHBAR GELİYOR"

DHA muhabiri İsmail Akkaya, depremin ardından bölgedeki gelişmeleri CNN Türk canlı yayınında paylaştı:

Birkaç gündür buradayız, Malatya'dayız. Şu anda hiçbir binada insan yaşamıyor. Vatandaşlar hafif hasarlı ve orta hasarlı binalardan eşyalarını taşıyor. Endişe edilen eşya taşındığı sırada bina göçtüyse canlı olabilir mi diye ihbarlar değerlendiriliyor.

Şu anda depremle birlikte yıkılan bina bilgisi yok. Çok sayıda ihbar geliyor. Şu ana kadar yok diye biliyoruz. Gelen ihbarlar 'bina yıkıldığı' yönünde. Yaralı bir vatandaş olduğuna dair gelen ihbar yok. Konutlarda insanlar oturmuyor. Sadece eşya taşınması için binalara giren kişiler var.

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