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5.6 şiddetindeki deprem kameraya böyle yansıdı

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem anı, ve yıkılan hasarlı binalar amatör kameraya böyle yansıdı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 14:00, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 14:08
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Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem anı, ve yıkılan hasarlı binalar amatör kameraya böyle yansıdı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 25 bina yıkılırken, bir kişi hayatını kaybetti, 69 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem, yerin yaklaşık 6,97 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, bölgedeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti; Şu ana kadar 25 binanın yıkıldığına dair ihbar var. 5 binada arama kurtarma çalışmaları yoğunlaşmış durumda. Bölgevde 400 arama kurtarma görevlisi mevcuttu. Onlar enkaz alanlarına yönlendirildi ve çalışmalara başlandı. Çevre illerden de 250 arama kurtarma personelini de helikopterlerle olay bölgesine sevk etmiş durumdayız. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. 69'a yakın da yaralımız hastanelere sevk edilmiş durumda.

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