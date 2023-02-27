Bakan Yanık: Sisteme kayıtlı refakatsiz çocuk sayımız 1901

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "6 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar sisteme kayıtlı refakatsiz çocuk sayımız 1901. Bu çocuklarımızdan 1465'ini ailesine teslim etmişiz. Hastanede takibi yapılan, halihazırda tedavisi devam eden çocuğumuz 331, kuruluş bakımına aldığımız çocuğumuz da halihazırda 105." dedi.

Bakan Yanık, TV 100 kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından refakatsiz çocuklara ilişkin bilgi veren Yanık, "6 Şubat'tan 26 Şubat'a kadar sisteme kayıtlı refakatsiz çocuk sayımız 1901. Bu çocuklarımızdan 1465'ini ailesine teslim etmişiz. Hastanede takibi yapılan, halihazırda tedavisi devam eden çocuğumuz 331, kuruluş bakımına aldığımız çocuğumuz da halihazırda 105." diye konuştu.

Çocukların kimliklerini tespit edip, aileleriyle buluşturmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini vurgulayan Yanık, 1901 çocuktan 1819'unun kimliğinin tespit edildiğini, bugün itibarıyla kimliği bilinmeyen 82 çocuğun olduğunu söyledi.

Enkazdan yaralı olarak çıkarılan ve tedavi altına alınan çocukları ebeveyni ve yakınları dışında üçüncü kişilere hiçbir şekilde teslim edilmediğinin altını çizen Yanık, çocukların kimlik tespitini çok özenli şekilde yaptıklarını dile getirdi.

Yanık, çocukları teslim ettikleri ailelerden ihtiyaç sahibi olanlara Bakanlık olarak ekonomik destekte bulunduklarını ifade etti.

- "Refakatsiz çocukların kuruluşlarımız dışında herhangi bir yere alınması söz konusu değildir"

Bakan Yanık, depremlerin hemen akabinde deprem bölgesindeki çocuk, kadın, engelli ve yaşlı kuruluşlarındaki sakinleri diğer illerdeki kuruluşlara yerleştirdiklerini söyledi.

Refakatsiz çocukları bazı derneklerin teslim aldığı iddialarına ilişkin soruya Yanık, "Ailesinin yanında, bakım ve gözetiminde olan bir çocuğun sorumluluğu ailededir. Eğer istismar yoksa, şiddet yoksa, çocuk ihmali yoksa, eğitimine erişime ilişkin problem yoksa devlet olarak ailesinin yanındaki çocuğa müdahale etme şansımız yok. Depremden sonraki süreçte refakatsiz çocukların Diyanet de dahil olmak üzere, herhangi üçüncü kişiye, bizim kuruluşlarımız dışında herhangi bir yere alınması söz konusu değildir." yanıtını verdi.

Koruyucu ailelik başvurularıyla ilgili de Yanık, "6 Şubat'tan bugüne depremden sonra 319 bin 241 koruyucu aile müracaatı var. 1 Ocak ile 6 Şubat arasındaki sayı 669. Bu rakam birdenbire 319 bin 241'e yükseliyor. Yine 2023 başından 6 Şubat'a kadar 565 evlat edinme başvurusu var. 23 Şubat itibarıyla 62 bin 782." bilgisini paylaştı.