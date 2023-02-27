EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 14:32, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 14:46
05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yayımlanan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli kamu personeli yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Şubat 2023 tarihinde saat 14.25'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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