Psikolog rica etti, imam okudu: Ali Baba'nın Çiftliği

Mülga BÜMKO'nun 'üst öğrenime' ilişkin 2014 tarihli kararı artık itibar görmüyor

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacının, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programından mezun olması nedeniyle intibakının yapılarak en son eğitim durumuna göre ücretinin belirlenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddedilmesini hukuk uygun buldu.