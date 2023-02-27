Eşya almak isteyen baba ve kızı enkazdan kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar gören ve bugün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Şeyh Bayram Mahallesi Destek Sokak'taki binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı.

AFAD, UMKE, itfaiye, asker ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Aziz Deliktaş ve kızı Şeyma Deliktaş kurtarıldı.

Baba ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aziz ve Şeyma Deliktaş'ın evlerine eşya almak için girdikleri öğrenildi.

- Apartmanın önündeyken bina yıkıldı

Görgü tanıklarından Rüzgar Mehmet Bilici, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kendisinin, kızının ve akrabalarının evinin yıkıldığını, deprem sonrasında Ankara'ya gittiğini, bugün de kente döndüğünü anlattı.

Kayınbabasının hasar gören evine bakmak istediklerini, bu sırada Yılmaz Deliktaş ve Şeyma Deliktaş'ın eve girdiğini dile getiren Bilici, "Girmeyin dedik, zaten 3 saniye sürdü. Apartmanın önündeydim. O sırada birden bina yıkıldı. Bağırdım ama yapacak bir şey yok. Allah devletimizden de milletimizden de razı olsun. 'Devlet yok, yardım etmiyor' diyorlar ya, nankörler. Devletimiz de milletimiz de var, burada." dedi.