AK Parti'li Elitaş: EYT düzenlemesini umuyorum ki salı günü bitirebiliriz

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle ara verdiği çalışmalarına bu hafta devam ediyor. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alındı.

Görüşmelerde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi salı günü umuyorum ki bitirebiliriz" dedi.

Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Buna göre 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak.

Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşların nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.