Cumhurbaşkanı Erdoğan korkunç rakamları açıkladı: 185 bin bina yıkık veya yıkılmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak için gittiği Adıyaman'da açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şunları kaydetti;

Depremin 22. günündeyiz. Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04.17'de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana gerçekten 10 bin artçı deprem yaşadık. Depremden birkaç gün sonra 10 Şuba Cuma günü Adıyaman'a gelmiş, çadır kentimizdeki depremzede vatandaşlarımızla yaşadığımız felaketin acısını paylaşmaya çalışmıştık. O günden bugüne Adıyaman çok değişti. Dünyada eşi benzeri görülmedik şekilde üst üste yaşadığımız güçlü depremlerin ve artçıların yol açtığı yıkımların en çok etkilediği şehirlerimizden biri de Adıyaman'dır. Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören alt yapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk bir kaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum.

Her şeyin fakındayız ve gereğini yaptığmızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılması ile birlikte Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altından kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık. Bakanlarımızın, şehrimizde görevlendirdiğimiz kamu personelimizin, gönüllülerimizin bir yandan arama kurtarma diğer yandan yardım çalışmalarını düzene soktuk. Deprem bölgesinin tamamında 44 bin 374 vatandaşımız vefat ederken, 115 bini aşkın vatandaşımız yaralı olarak yıkıntıların altından kurtarıldı.

Adıyaman'da da çoğunluğu şehir merkezinde olmak üzere milletvekilimiz Yakup Taşın da aralarında bulunduğu 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. 17 bin 499 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın her birine tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, tedavisi süren yaralılarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.

Depremin ardından 62 bin 500 Adıyamanlı vatandaşımız yarısı İstanbul'a olmak üzere hava ve kara yolu ile diğer şehirlerimize tahliye edildi. Kendi imkanları ile başka yerlere gidenlere de her türlü kolaylığı gösterdik. Şehrimizde arama kurtarma ve yardım çalışmalarında jandarması, polisi, askeri, sağlıkçısı, gönüllüleri, DSİ ve orman ekipleri ile 23 binin üzerinde personelimiz görev yaptı. Yürütülen çalışmalar için şehrimizde bin 500'ün üzerinde iş makinası görevlendirildi. Depremin ilk anından bugüne kadar kamu personeli, sivil toplum kuruluşu mensubu, gönüllüsü ve yabancı arama kurtarma ekipleri ile insanımızın yanında yer alarak canla başla çalışan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gönderdikleri ayni ve nakdi yardımın ötesinde gönüllerini açan duaları ile destek olan kara gün dostlarımızın devlet başkanından ferdine kadar tamamına teşekkür ediyorum. Yaşadığımız zor günlerde samimiyetle yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacak, onları hep kalbimizin ve hafızamızın en mutena yerlerinde muhafaza edeceğiz.

"Zarar tespit işlemleri de tamamlanmak üzere"

Deprem bölgesinin tamamında 185 bin 345 binadaki 553 bin 415 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Adıyaman'da ise 24 bin 497 binadaki 64 bin 349 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle birlikte enkaz kaldırma işleri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit işlemleri de tamamlanmak üzeredir. İlk günlerden itibaren kurulmaya başlanan çadır kentlerdeki yaklaşık 4 bin 600 çadırada 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. Ayrıca 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde kalabilmeleri için çadır dağıttık. Yurtlarımızda ve Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okullarımızda yaklaşık 4 bin kişi barınıyor. Konteyner ve prefabrik yapılardan oluşan geçici barınma merkezlerinin kurulumuna da başladık.

Adıyaman'da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. İlk konteyner yerleşimlerinin faaliyete geçmeye başladığını görüyoruz. İnşallah kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı nispeten daha iyi şartlara sahip konteyner ve prefabrik alanlara kavuşturacağız. Konteyner veya kira yardımı talep eden 70 bin Adıyamanlı kardeşimizden hiç birinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Kira yardımlarının alt tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Ayrıca hiç bir ayrım yapmaksızın herkese 15 bin lira taşınma yardımında bulunuyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz.

"Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı"

Felaketten etkilenen vatandaşlarımıza 10'ar bin lira ödeme yapıyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Adıyaman'ın çeşitli bölgelerinde açılan sosyal marketler, depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet sunuyor. Yakacak odun ve kömür yardımları sürüyor. Ahırları yıkılan, hayvanları telef olan çiftçilerimizi de unutmuyoruz. Yem desteğinden telef olan hayvanların yerine yenilerinin teminine kadar her konuda çiftçilerimizin yanındayız.

Adıyaman genelinde alt yapı ile ilgili sıkıntılar önemli ölçüde çözüldü. Elektriği olmayan yer hemen hemen kalmadı. Onarılan hatlar ve kurulan depolar ile su sorunu da hal yoluna sokuldu. Güvenli olduğu belirlenen yerlere etap etap doğal gaz veriliyor. Sağlam binaların ve iş yerlerinin en kısa sürede kullanılabilir hale getirilmesi için gayret gösteriyoruz. Allah'ın izni ile Adıyaman için hemen şimdi diyerek şehrimizi beraberce yeniden inşa edeceğiz.

Adıyaman'da yaklaşık 50 bin konut yapacağız. Mikro bölgeleme ve jeolojik etüt çalışması biten yerlerde hemen kazmayı vuruyor, inşaata başlıyoruz. Deprem bölgesi genelinde zemin etütleri tamamlanarak inşa aşamasına gelinen konut sayısı 309 bini buldu. Şubat ayı bitmeden inşası fiilen başlayan konut sayısı 14 bin 500'e ulaştı. Mart ve nisan aylarında söz verdiğimiz konutlardan 234 bininin daha inşası safhasına geçmiş olacağız. Örneğin Adıyaman'da sadece mart ayı içinde yapımına başlayacağımız konut sayısı 30 bini bulacak.

"Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681 köy evi yapacağız"

Köylerdeki vatandaşlarımızı da ihmal etmiyoruz. Deprem bölgesi genelinde 75 bin 681, Adıyaman'da ise konutu, ahırı, bahçesi ile 11 bin 400 köy evi yapacağız. Böylece kenti ve kırı ile bölgenin toplamında inşa edeceğimiz konut sayısı şimdiden 309 bine ulaşacak. Bunlara alt yapısı, okulu, sağlık merkezi, çarşısı, parkı, spor alanı, camisi ile bir yerleşim yerinin ihtiyaç duyacağı tüm müştemilatı da ilave edeceğiz. Hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu rakamlar daha da yükselecektir.

"TOKİ binaları hamdolsun depremden yüz akı ile çıktılar"

İl ve ilçe merkezlerinde yapacağımız konutları 3 veya 4 katı geçmeyecek binalarda, üç oda bir salon olacak şekilde şehirlerimizin özgün mimarisine uygun olarak planlıyoruz. Radya temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşa edilen TOKİ binaları hamdolsun depremden yüz akı ile çıktılar. Bunun için yeni binaları da aynı sistemle yapacağız. İnşa edeceğimiz yerleşim yerlerini jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik, sismotekno teknik, morfolojik incelemeler ışığında yürütüyoruz. Şehirleri ovalardan dağlara doğru taşıyacak bir yerleşim modeli geliştiriyoruz. Fay hattına yakın yerler ile zemin sıvılaşması yaşanan bölgelerde kesinlikle yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.

Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız.

Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasına göz yumamayız.

Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz.

Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem nedeniyle OHAL ilan edilen illerdeki kooperatifler için sarmalı kıyılmış tütün satışında yüzde 55 olan ÖTV'yi yarıya indirdiklerini açıkladı.