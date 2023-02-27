Karamollaoğlu'ndan Akşener ile Ali Babacan'a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 19:34, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 20:15
İYİ Parti Genel Merkezi Ek Binası'nda Akşener'in makamındaki basına kapalı ziyaret, yaklaşık 1 saat sürdü.
Ziyaretin ardından Karamollaoğlu'nu Akşener ile İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır uğurladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan'a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
DEVA Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü.
Babacan, ziyaretin ardından Karamollaoğlu'nu makam aracına kadar uğurladı.