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Basın İlan Kurumu, dijital mecralarda remi ilan tıklanmasını kendi yazılımı ile ölçecek

Basın İlan Kurumu, dijital mecralarda remi ilan tıklanmasını kendi yazılımı ile ölçecek. Kurumdan yapılan açıklamada, "Kurumumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fikir ve içerik farkı gözetmeksizin resmi ilanları adil bir şekilde dağıtabilmek amacıyla sadece duyulan ihtiyacı karşılamak üzere üretilmiş kendi yerli yazılımını kullanacak ve verilerini dikkate alacaktır" denildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Şubat 2023 17:31, Son Güncelleme : 27 Şubat 2023 17:32
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Basın İlan Kurumu, dijital mecralarda remi ilan tıklanmasını kendi yazılımı ile ölçecek

Basın ilan Kurumu, bazı internet haber sitelerinin belli bir ücret karşılığında organik hit ziyaretçi sağlandığı yönünde şikayetlerden sonra harekete geçerek bu siteler hakkında BİK'in 63. maddesinde "ağır ihlal" suçu işleyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağı belirtti.

Basın İlan Kurumundan yapılan açıklamada, "İnternet haber sitelerine yönelik son dönemde, 'belli bir ücret karşılığında organik hit ziyaretçi sağlandığı, hit sağlayan internet protokol numaralarının birbirinden farklı ve Türkiye'den olduğu, ziyaretlerin 4 dakikaya kadar sitede kalma süresi sağladığı, Basın İlan Kurumu Link Tıklaması Yaptığı" şeklinde e-posta, kısa mesaj servisi ve mobil reklam gibi yöntemlerle yoğun paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

5187 sayılı Basın Kanunu'nda yapılan değişiklikle internet haber siteleri, süreli yayın sayılarak resmi ilan ve reklam yayımlayacak bu mecralara ilişkin düzenleme, destekleme ve denetleme yetkisi Basın İlan Kurumu'na verilmiştir. Tüm paydaşların görüşleri alınarak, iki yılı aşan yoğun bir çalışma döneminde hazırlanan Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, 1 Şubat 2023 tarihli ve 32091 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yönetmelikle, 62 yıldır resmi ilan ve reklam yayımlayan yazılı basınımızda olduğu gibi internet haber siteleri için de belirli ölçütler getirilmiş, görev ve sorumluluklar yüklenmiştir.

Resmi ilan ve reklamların, kamunun menfaatleri korunarak en doğru mecrada, en fazla kişiye ulaşacak şekilde yayımlatılmasını sağlamak Kurumumuzun öncelikli ve asli görevidir. Süreli yayınların maddi olarak desteklenmesi ve demokrasinin vazgeçilmezi olan bağımsız basın kuruluşlarının varlıklarını sürdürebilmelerine katkı sunulması, resmi ilan yayımından beklenen diğer önemli hedeftir. Yukarıdaki açıklamalar ışığında; internet haber sitelerine getirilen ölçütlerin temel dayanağı; resmi ilan ve reklamların yayımından azami verimliliğin sağlanması, kamunun menfaatlerinin korunması, ihale süreçlerinde çoğulcu katılımın sağlanması, basının mesleki standartları ile kalitesinin muhafaza edilmesi ve hatta yükseltilmesinden ibarettir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Kurumumuzu, çeşitli yollarla bilinçli bir şekilde yanıltmaya tevessül ederek süreli yayın sayılmaya yönelik kasıtlı, hileli tüm davranış ve teşebbüsler ise Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği'nin 63. maddesinde "ağır ihlal" şeklinde nitelendirilmektedir. Kurumumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da fikir ve içerik farkı gözetmeksizin resmi ilanları adil bir şekilde dağıtabilmek amacıyla sadece duyulan ihtiyacı karşılamak üzere üretilmiş kendi yerli yazılımını kullanacak ve verilerini dikkate alacaktır. Dolayısıyla iddia edildiği şekliyle 'Basın İlan Kurumu ölçütlerini karşılamaya yönelik organik hit sağlanması' ya da kurumumuzun bu hitleri dikkate alacağı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Tüm paydaşlarımızı bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine itibar etmemeleri konusunda uyarıyor, aksi hallerin tespiti halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz" denildi.

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