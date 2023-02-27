Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mağdur depremzede bırakmayacağız

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

Adıyaman şehrimizde merkezin yanı sıra Gölbaşı'nın da içinde olduğu ilçelerimizde yıkımlar ve can kayıpları yaşandı. Adıyamanlı kardeşlerime ve tüm milletimize geçmiş olsun diyorum.

Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 şubat tarihli depremler devam eden yaklaşık 10 bin artçı sarsıntısı ile yüreklerimizde derin yaralar açtı. Ölenleri geri getirmek elimizde değildir.

"50 bin konut ve köy evi yapacağız"

Yıkılanların yerine yenisini yapmak bizim elimizdedir. Hemen yeni konutların inşası için çalışmaya başladık. 50 bin konut ve köy evi yapacağız. Hasar tespit çalışmalarından sonra bu sayı artacak.

Dünyada bu kadar geniş alanda, çok nüfusun etkilendiği büyük felakete maruz kalıp da bizim kadar hızlı toparlanabilecek bir başka ülke olmamıştır.

Türkiye, depremiyle seliyle yaşadığı her felaketin izlerini kısa sürede silmiştir. Bunu her afetten sonra yaptık. Değerli kardeşlerim, birçok şehrimizde yaşadığımız gerek sel gerek deprem hepsinin altından kalkmayı başardık. Hepsini yeniden hayata geçirdik. Vatandaşımıza evine kavuşturduk.

"Mağdur kimseyi bırakmayacağız"

Bu depremde de aynını yapacağız. Müsterih olun. Aç açıkta, mağdur kimseyi bırakmayacağız. Depremzede her vatanadaşımıza her türlü yardımı sağlıyoruz.

Bu büyüklükte bir afette elbette kimi eksiklikler yaşanabiliyor. Emin olunuz tüm gücümüzle bunları tamamlamanın gayreti içindeyiz. Verdiğimiz sözleri tutarak 1 yıl içerisinde sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Sizleri bir kez daha sevgiyle saygıyla selamlıyorum.