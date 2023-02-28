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Bakan Akar saat saat açıkladı: Deprem Harekat Planı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en fazla can kaybının yaşandığı Hatay'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deprem Harekat Planı'nı saat saat açıklayan Bakan Akar, 'Tüm askerleri yığarak olmaz. Bu işten anlayan teknik personeli kullanmak esas. Uzaktan ahkam kesmekle olmuyor.' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 08:05, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 08:41
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Bakan Akar saat saat açıkladı: Deprem Harekat Planı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 6 Şubat depreminde en fazla can kaybının yaşandığı Hatay'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. "TSK bölgede yok" eleştirilerine sert yanıt veren Akar, sahadaki 40 bin Mehmetçik'ten 22 bininin Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı'ndan olduğunu hatırlatarak şunları aktardı:

İlk depremin ardından MSB'nin yanı sıra Genelkurmay, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri'nin harekat merkezlerine süratle yapılması gerekenleri yaparak saat 04.30'da birliklerden rapor istendi.

Aynı saatte TSK'nın İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na 'hazır ol' emri verildi.
04.50'de 2. Ordu Komutanımız Orgeneral Metin Gürak görevinin başındaydı ve birliklerden durum raporu almaya başladı.
05.00'te Bakanlığımız bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Merkezi teşkil edildi. Eş zamanlı olarak kriz merkezleri Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıklarında da çalışmaya başladı.

05.00 itibarıyla Genelkurmay Başkanımızdan ve Kuvvet Komutanlarımızdan bilgileri aldık.
Aldığımız ilk rapor, ilk bilgilerden Hatay Serinyol'da, bir binanın yıkıldığını, 3 askerimizin de şehit olduğunu öğrendik.
05.10'da Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak ilk raporları sunduk. Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Hatay'a hareket edeceğimizi kendilerine arz ettik. Uygun buldular ve bu çerçevede çalışmalarımızı sürdürdük.

05.45'te, 2. Ordu Karargahı'nın kapısından askerler koşa koşa çıkıyorlar, enkaza müdahale ediyorlar.

Aynı saatlerde Kahramanmaraş ve İskenderun'da da arama kurtarma faaliyetleri başlıyor. Biz başından beri şunu söyledik; 'AFAD yönetimi ve valiliklerden gelen talepler hızlıca karşılanacak'.

2. Ordu Komutanı'na verdiğimiz emir bu.

07.00'de iki askeri ambulans uçağı da Etimesgut'taki askeri havaalanında hazırdı. Aynı saatte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG İskenderun ile çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a 'seyre hazır ol' emri verildi.

07.00: Hatay'daki 2. Hudut Alay Komutanlığımız kendi deprem hasar durumunu tespit eder etmez hem arama kurtarma çalışmalarına başladı hem de vatandaşlarımıza sıcak çorba dağıtımına başladı.

07.30: Doğu Akdeniz'deki iki fırkateyn ile iki helikoptere İskenderun Körfezi'ne intikal emri verildi.

09.00: Şanlıurfa'da İpekyolu Mahallesi'nde ilk sahra mutfağımız kuruldu. Hava yardım koridoru oluşturmak için tüm uçaklarımızı, helikopterlerimizi, İHA-TİHA'larımızı seferber ettik. Tanker uçaklarımız KC-135'leri bile ilk defa yük ve personel taşımada kullandık. Askeri birliğimizin olmadığı Nurdağı'na hemen birlik sevk ettik. Nurdağı'na daha varır varmaz bir bebeği kurtardılar, onlara büyük moral oldu.

TEK TEK RAKAMLARI SIRALADI

Deprem harekat planı kapsamında Akar'ın paylaştığı diğer veriler ise şöyle oldu:

Depremde 103 personel hayatını kaybetti.
Deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi olmak üzere toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personel görev yapıyor.
TSK'ya bağlı 29 arama kurtarma köpeği çalışmalara destek sağladı.
TSK 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardı, 2 bin 457 vatandaşımızın cenazesine ulaştı.
65 uçak ve 70 helikopterle hava yardım koridoru kuruldu. Yardım götüren hava araçları dönüşte yaralıları ve bölgeden ayrılmak isteyenleri taşıdı.

300'e yakın köye, 32 ilçeye yardım ulaştırıldı.
4.5 milyon kumanya dağıtıldı.
11 ilde 108 mutfak, 41 fırın kuruldu. Günlük 160 bin yemek, 400 bin ekmek üretiliyor.
15 milyon kişiyle yemek verildi, 3 milyon ekmek dağıttık.
63 seyyar banyo kuruldu.
TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar ile sahra hastanesinde 120 ameliyat gerçekleştirildi ve 10 binden fazla depremzedenin tedavisi sağlandı. Gemilerde ayrıca 'Hatice Deniz' ile 'Nur' isimli iki bebeğimizin doğumu da gerçekleşti.


KENAN KIRAN

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