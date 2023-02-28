Seçimi sabotaj girişimi! Gezi fayı hareketlendi

Akademisyenler, futbola siyaset bulaştıran tribünleri analiz etti: Statlardaki ölü fayları hareketlendirip ateşi sokağa taşımak istiyorlar.

'KAOS İSTEYENLER STADA İNDİ'

F.Bahçe ve Beşiktaş tribünlerindeki azgın azınlık Hükümeti, hakaret dolu sloganlarla istifaya davet etti. Türkiye Gazetesi'nden Yılmaz Bilgen; futbola karışan siyaseti akademisyenlere sordu. Doç. Dr. Babacan: Kaos için etnik hassasiyetleri kaşıdılar ancak başaramadılar. Şimdi de seçimin yapılabilirlik zeminini ortadan kaldırmak için stadları fırsat olarak görüyorlar.

'ERTELEME SÖZ KONUSU DEĞİL'

Prof. Dr. Tevfik Erdem "Hükümeti antidemokratik yollardan indirmeye çalışıyorlar. Tıpkı Gezi'de olduğu gibi" dedi. Siyasetçiler de tribünlere tepki gösterdi. Bakan Soylu "Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili kimse bilek güreşine girmesin." dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Elitaş da noktayı koylu: Seçimin ertelenmesi söz konusu değil.