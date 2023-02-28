Bahçeli'nin Beşiktaş'a yıllık aidatını ödemediği için üyeliği düşmüş

Önceki gün oynanan Beşiktaş - Antalyaspor maçında yapılan 'hükümet istifa' sloganlarının ardından Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyuran Bahçeli ile ilgili olarak Beşiktaş Kulübü Disiplin Kurulu Başkanı avukat Ahmet Akpınar açıklama yaptı.

Akpınar, Devlet Bahçeli'nin yıllık üyelik aidatını yatırmadığı için daha önce üyeliğinin düştüğünü açıkladı.

Akpınar açıklamasında "Aidat ödemediği için üyeliği düşenlerin, keza kongre üyesi olmadığı halde kulüp üyeliğinden istifa edildiği beyanları, resmi nikah olmadan boşanma davası açmak ile eşdeğer sayılır" dedi.