Ekonomistler büyüme rakamlarına ne dedi?
Ekonomistler büyüme rakamlarına ne dedi?
Türkiye'nin güvenilir kripto para borsası
Türkiye'nin güvenilir kripto para borsası
Sponsorlu İçerik
SGK deprem bölgesindeki hak ve alacak hacizlerini kaldırdı
SGK deprem bölgesindeki hak ve alacak hacizlerini kaldırdı
Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı ilçede nüfus ikiye katlandı
Depremde tek bir binanın bile yıkılmadığı ilçede nüfus ikiye katlandı
Beşiktaş'ı bırakan Bahçeli yeni takımını açıkladı
Beşiktaş'ı bırakan Bahçeli yeni takımını açıkladı
Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,6 büyüdü
Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,6 büyüdü
Malatya'da artçılar sürüyor: Doğanşehir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'da artçılar sürüyor: Doğanşehir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Akıllı telefon ithalatında yeni karar
Akıllı telefon ithalatında yeni karar
Yüzlerce tır, şoförünü bekliyor! İhracat taşımaları sıkıntıda
Yüzlerce tır, şoförünü bekliyor! İhracat taşımaları sıkıntıda
AYM son noktayı koydu: Sokağa çıkma yasağı kanuni değil
AYM son noktayı koydu: Sokağa çıkma yasağı kanuni değil
İşçisi dönen kepenk açıyor: 2 bin kişi işbaşı yaptı
İşçisi dönen kepenk açıyor: 2 bin kişi işbaşı yaptı
EYT'de sona gelindi: Süreç nasıl işleyecek?
EYT'de sona gelindi: Süreç nasıl işleyecek?
DASK'tan bir ilk: Avans ödemesi hizmeti
DASK'tan bir ilk: Avans ödemesi hizmeti
Depremzedelere giden binlerce kıyafeti yol kenarına attılar
Depremzedelere giden binlerce kıyafeti yol kenarına attılar
Foça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Foça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Dünya Bankası hesapladı: İşte deprem felaketinin Türkiye'ye maliyeti
Dünya Bankası hesapladı: İşte deprem felaketinin Türkiye'ye maliyeti
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde ikinci deprem
Adıyaman'da 4.1 büyüklüğünde ikinci deprem
Bakan Nebati'den deprem fırsatçılarına tepki: Göz yumacak değiliz
Bakan Nebati'den deprem fırsatçılarına tepki: Göz yumacak değiliz
THY'den afetzede öğrencilere yarı zamanlı iş imkanı
THY'den afetzede öğrencilere yarı zamanlı iş imkanı
Yargıtay'dan inşaatta kalitesiz malzeme kullanana kötü haber
Yargıtay'dan inşaatta kalitesiz malzeme kullanana kötü haber
Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor
Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor
Türk Kızılayı'ndan 'çadır ve konserve satışı' açıklaması
Türk Kızılayı'ndan 'çadır ve konserve satışı' açıklaması
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 110 yaralı
Malatya'da 5,6'lık deprem: 1 ölü, 110 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan korkunç rakamları açıkladı: 185 bin bina yıkık veya yıkılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan korkunç rakamları açıkladı: 185 bin bina yıkık veya yıkılmalı
Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den resmi açıklama geldi
Seçim ertelenecek mi? AK Parti'den resmi açıklama geldi
AK Parti'li Elitaş: EYT düzenlemesini umuyorum ki salı günü bitirebiliriz
AK Parti'li Elitaş: EYT düzenlemesini umuyorum ki salı günü bitirebiliriz
Cerrahpaşa Tıp'ın büyük kısmı kapatıldı
Cerrahpaşa Tıp'ın büyük kısmı kapatıldı
5.6 şiddetindeki deprem kameraya böyle yansıdı
5.6 şiddetindeki deprem kameraya böyle yansıdı
Hatay Valiliğinden idari izin açıklaması
Hatay Valiliğinden idari izin açıklaması
5.6 şiddetindeki depremde can kaybı haberi geldi
5.6 şiddetindeki depremde can kaybı haberi geldi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Beşiktaş'ı bırakan Bahçeli yeni takımını açıkladı

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan Bahçeli; "Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrükspor'a gönül veren bir kişi olarak hayatıma devam edeceğim." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 10:55, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 12:10
Yazdır
[X] Videoyu Kapat
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

"HEM TARİH YAPAN HEM TARİH YAZAN BİR MİLLET."

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

* Tarih sürecini felaketlere göğüs gererek ayakta kalmayı başarmış toplum ya da milletlerin marifet ya da mükafatı olarak tarif etmek yanlış olmasa gerektir. Türk milletinin hem tarih yapan hem de tarih yazan bir millet olduğu hemen fark edilecektir.

Felaketler karşısında günübirlik tavır ve tepkiden daha kalıcı davranış güzelliği gelişmiş ve yerleşmiştir. 6 Şubat 2023 tarihindeki depremler yaygın bir kayba yol açmıştır. 7'den 70'e her vatandaşımızı hüzünle sarsmıştır.

* 20 Şubat 2023 tarihinde Defne'deki deprem ile dün meydana gelen deprem acılarımıza acı katmış, endişelerimizi artırmıştır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diliyor, yaralılarımıza şifa diliyorum.

"BAZI AKSAKLIKLARIN OLMASI NORMAL"

* Bölgeye günlük 10 binin üzerinde çadır sevk edilmektedir. Çarpıcı gerçekler ortadadır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır, art niyetlidir. 130 noktada konteyner kentler hayata geçirilmektedir. Depremlerde zarar gören insan sayımız çok fazladır.

* Fitne fesat yumağına dönen bazı münafık siyasetçilerin çadır üzerinden sürdürdükleri iftira sağanağına rağmen çadırların kurulumu gerçekleştirilmiş, çalışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar 287 çadır kent kurulmuştur.

* İster istemez bazı eksikliklerin temininde aksaklıklar normaldir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti görevinin başındadır, mağdur vatandaşların yanındadır. Hiç kimse yalnız, kimsesiz değildir. Siyasi ve ekonomik rant devşirmeye heveslenenlerin arayışı bozgunculuktur.

"STATLARDA 'HÜKÜMET İSTİFA' DEMEK DEPREMZEDELERE SAYGISIZLIKTIR"

* Çok kırılgan ve nazik günlerde Türk sporunu siyasi kutuplaşmaya çekmek isteyenler, tribünleri ajan provokatörlere teslim edenler tarihi yanlışın tam ortasındadır.

* Stadyumlarda 'Hükümet istifa' denilmesi depremzede kardeşlerimize saygısızlıktır. Türk futbolunu lekelemeye, sporu siyasileştirmeye çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir.

* Hükümete istifaya davet etmek, tribünlerde kaosa heves etmek bir avuç fanatiğe sipariş verilmiş zillet komplosudur. Herkes yerini, yurdunu, haddini bilmelidir. Zilletin değirmenine su taşıyanlar ülkesine ve milletine sırt dönmüş odaklardır.

* Devlete ve hükümete meydan okunmasını provoke edenlerin tespiti yapılmalı, Türk sporu karanlık dehlizden el birliği ile çıkarılmalıdır. Bu olana kadar Beşiktaş'tan ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi milletime addediyorum. Bundan böyle ben artık Karagümrüklüyüm. Karagümrük'e gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim.

"YEİS VE YILGINLIĞA HİÇ GEREK YOK"

* Yaralar hızla sarılmakta, her insanımızın elinden tutulmakta, hiç kimse aç ve açıkta bırakılmamaktadır. Devlet çevik ve çelik iradesiyle alandadır, milletiyle iç içedir.

* 11 ilimizi kapsamına alan yeni yerleşim alanlarının haritası paylaşılmış, bölge insanı derin bir nefes almıştır. İlk etapta 199 bin 739 kalıcı konut ile 73 bin köy evi yapılması planlanmıştır. Yapılan binaların ilk teslimatının 7 ay sonra gerçekleşmesi beklenmektedir.

* Yeis ve yılgınlığa hiç gerek yoktur. Cumhur İttifakı vatandaşların konutlarını yapacak, deprem travmasını telafi edecektir.

"NE ARA BU KADAR DEVET VE MİLLET DÜŞMANI TÜREMİŞTİR"

* Bazı köşe yazarları, tetikçi medya organları orman alanlarının da konut için kullanılacağını hangi bilgi ve belgeye dayanarak söylemektedir. Orman vasfını kaybetmiş alanlara konut yapmanın neresinde sakınca olacaktır?

* Tefrikadan beslenen, tıyneti tartışmalı olan zevat ne iyi günümüzü paylaşacak ne kötü günümüzü kalbinde hissedecektir. Düşünüyorum da ne ara bu kadar devlet ve millet düşmanı türemiştir?

* Sahne alan tahammülsüzlükler, seyrekleşen bağlılıklar, sertleşen acımasızlıklar, seviyesizlikler ne kadar fırsat düşkünü olduklarını açıkça teyit etmişlerdir.

"MUHALEFET OLMAK DEVLETİ AYAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAK DEĞİLDİR"

* Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olmak, Türk milletine muhabbetten daha mı önceliklidir? Cumhurbaşkanı seçimi konusunda CHP'den yetki almak neyi değiştirecektir?

* Muhalefet olmak devleti ayağa düşürmek için çırpınmak değildir. Kentsel dönüşüme itiraz eden bu Kılıçdaroğlu değil miydi? İmar affıyla ilgili kanun teklifini veren bu CHP değil miydi? Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı, nasıl olacağı bir numaralı gündem konularıdır.

* Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreci sarpa sarmıştır. Aday kim olursa olsun artık önemsiz ve değersizdir. Türkiye olağanüstü dönemden geçmektedir. Yeniden ayağa kaldırılacak 11 il vardır ve bu hedef gerçekleştirilecektir. Altılı masa enkazın altından kalkamaz, yıkımı kaldırmaz.

Kızılay Başkanı Kınık'tan 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna yanıt
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna yanıt
Kahramanmaraş Belediye Başkanı: Cenaze işlemlerini çok iyi organize ettik
Kahramanmaraş Belediye Başkanı: Cenaze işlemlerini çok iyi organize ettik
Bahçeli'nin Beşiktaş'a yıllık aidatını ödemediği için üyeliği düşmüş
Bahçeli'nin Beşiktaş'a yıllık aidatını ödemediği için üyeliği düşmüş
Seçimi sabotaj girişimi! Gezi fayı hareketlendi
Seçimi sabotaj girişimi! Gezi fayı hareketlendi
Bakan Akar saat saat açıkladı: Deprem Harekat Planı
Bakan Akar saat saat açıkladı: Deprem Harekat Planı
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

Yaş haddinden emekli olanlara 600 ek gösterge ikramiye fark tutarı nasıl hesaplanır?

Yaş haddinden emekli olanlara 600 ek gösterge ikramiye fark tutarı nasıl hesaplanır?

Katsayı ve ek gösterge artışlarından ayrıca ikramiye farkı sadece yaş haddi, vazife malullüğü, kadrosuzluk ve görevde iken ölüm hallerinde yapılan bir ödeme şeklidir.
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Mülga BÜMKO'nun 'üst öğrenime' ilişkin 2014 tarihli kararı artık itibar görmüyor

Mülga BÜMKO'nun 'üst öğrenime' ilişkin 2014 tarihli kararı artık itibar görmüyor

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacının, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programından mezun olması nedeniyle intibakının yapılarak en son eğitim durumuna göre ücretinin belirlenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddedilmesini hukuk uygun buldu.
Maarif Müfettişliğine atama davasında mahkeme esasa girecek

Maarif Müfettişliğine atama davasında mahkeme esasa girecek

İstinaf mahkemesi, yargı kararıyla iptal edilen müfettişlerin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görevlerine devamının sağlanması nedeniyle açılan davada mahkemesinin esasa girip sorunu çözümlemesi gerektiğine karar verdi.
Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci nasıl yürütülecek?

Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Süreci nasıl yürütülecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022-2023 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecine ilişkin resmi yazı yayımladı...
Meclis'te EYT mesaisi başlıyor

Meclis'te EYT mesaisi başlıyor

Meclis Genel Kurulu, deprem nedeniyle verdiği 3 haftalık aranın ardından yarın yoğun bir gündemle çalışmalarına yeniden başlıyor.
Sigortalı ve Memurluk hizmeti olanların, memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödeme şartları nasıldır?

Sigortalı ve Memurluk hizmeti olanların, memurluk hizmetlerine emekli ikramiyesi ödeme şartları nasıldır?

Karma hizmetleri olanlardan memurluk hizmet sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesinde 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmü dikkate alınır, kıdem tazminatı ödenmesi şartları aranır.
Görev tahsisli konutlarda ısınma gideri oturan tarafından ödenir

Görev tahsisli konutlarda ısınma gideri oturan tarafından ödenir

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, eşyalı görev tahsisli kamu konutunun yakıt bedelinin Kurum tarafından karşılanması talebiyle açılan davada, ödemenin kullanıcı tarafından yapılmasına hükmeden Daire kararını onadı
Depremin vurduğu dört il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildi

Depremin vurduğu dört il polisler için 'şark hizmeti' bölgesine dahil edildi

İçişleri Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle polislerin şark hizmetinde 2024'te yürürlüğe girmesi planlanan 4 bölge uygulaması kaldırıldı. Son depremlerden etkilenen illerden Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya, "şark hizmeti" sayılan iller arasına dahil edildi ve görev süreleri yeniden düzenlendi.
Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Sigortalı hizmetinden sonra, 5510' a tabi engelli memur olan ne zaman emekli olabilir?

Engelli memurların engellilik oranlarına göre hizmet ve sigortalılık süresi aranır, şartları yerine getirenler istekleri halinde emekli olurlar.
Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak

Türkiye Sağlık Enstitüleri 15 personel alacak. Son başvuru tarihi 10 mart 2023
Kızılay Başkanı Kınık'tan 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna yanıt

Kızılay Başkanı Kınık'tan 'İstifa edecek misiniz?' sorusuna yanıt

Kahramanmaraş depreminin 3. gününde Ahbap'a çadır satmasıyla tartışmaların odağına yerleşen Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medya üzerinden yükselen "istifa" çağrılarına yanıt verdi. Kınık, "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" ifadesini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 25 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 15 mart 2023
Haftanın fırsat ürünleri (27-06)

Haftanın fırsat ürünleri (27-06)

27 Şubat 2023 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.