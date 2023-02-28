Kahramanmaraş Belediye Başkanı: Cenaze işlemlerini çok iyi organize ettik

Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, verdiği cevaplarla hem sunucu Ersoy'a hem de ekran başında kendisini izleyen milyonlarca insana saç baş yoldurdu. Kahramanmaraş'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir çalışmasını görmediğini iddia eden Başkan Güngör, Mansur Yavaş'ın ekiplerinin kendilerinden malzeme desteği istediğini önü sürdü. CHP, belgelerle o iddiayı çürüttü. İstifa soruları ile sıkıştırılan Güngör, ezan okunmaya başlayınca "Aziz Allah" deyip ezanı beklemek istedi. Mehmet Akif Ersoy, "Konuşalım, bildiğim kadarıyla caiz" dese de Başkan Güngör ezanı bekledi. Güngör'ün depremden sonrası için cenaze işlemleriyle ilgili övünmesi Mehmet Akif Ersoy'u çileden çıkardı.

Ankara Büyükşehir'i burada hiç görmedim

Mehmet Akif Ersoy'un, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ortak mı çalıştıkları sorusu üzerine Hayrettin Güngör, "Ben Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni burada hiç görmedim. Başkan gelmiş, gitmiş, kendileri ifade ediyorlar. Burada kendisini görmedim, ne yaptıklarıyla ilgili bilgimiz yok" dedi.

Yavaş'ın adamları bizden malzeme istedi

Güngör ardından da "Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASK bizim KASKİ'den malzeme istemiş. Zaten biz afetten etkilenmişiz. Sadece KASKİ'den talepleri olduğunu biliyorum. Bizden 50 kalemde malzeme desteği talepleri olmuş. Zaten depremde belediyemizin altyapısı tahrip oldu, onlar da bizden malzeme desteği istemişler" iddiasında bulundu. Başkan Güngör, "Sayın Mansur Yavaş Başkanımdan nezaket olarak bir geçmiş olsun beklerdim. Sayın Yavaş beni ne aradı ne de görüştük" dedi.

CHP'den Başkan Güngör'e yet cevap

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi arasında imzalanan belgeleri paylaşıp, "Peki bunlar nedir Sayın Hayrettin Güngör. Ankara Büyükşehir Belediyesini görmedim diyorsun. Sizin hizmetinize verilen araçların listesi bak bu. Teslim alan da sizin Fen İşleri Daire Başkanınız. Hem de imzalı. Belediye başkanı olarak yapılanlardan bu kadar mı habersizsiniz?" ifadelerini kullandı.

Cenaze işlemlerini çok iyi organize ettik

Belediye Başkanı Güngör, "Defin konusunda çok iyi bir organizasyon oluşturuldu. Mezarlık alanında. Cenazelerimiz oraya nakledildi. Savcılık, doktor işlemleri, tespitler yapıldı. Dini hizmetler yerine getirildi ve yanında da defin gerçekleştirildi. Ne hukuki ne de dini anlamda bir eksiklik yapılmaksızın cenazelerimiz defnedildi" deyince Mehmet Akif Ersoy araya görerek, "Sayın Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da buna benzer bir şey söylemişti. En iyi yaptığımız şeylerden birisi galiba vatandaşlarımızın cenazelerini defnedebilmek. Üzücü, keşke diğer şeyleri de iyi yapabilsek." dedi.

İstifa etmeyi düşünmüyor

Öte yandan Güngör, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bu sürede o şekilde bir ifade etmem doğru olmaz. Adli boyutu devam ediyor. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Süreç devam ediyor. Bu konuda daha fazla bir şey söylemem mümkün değil" cevabı verdi.

Ersoy, soruyu bir kez daha tekrarlayınca 'konunun adli ve hukuki' olduğunu söyleyen belediye başkanına şöyle çıkıştı: "Öyle mi? Sadece adli ve hukuki mi? Ahlaki değil mi mesela? Ahlaki değil mi efendim?" Güngör de "Onu kamuoyu takdir edecektir" demekle yetindi.

Ezan okunuyor beklememiz lazım

Sorulardan bunalan ve kaçamak cevaplarla yetinen Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör, ezan sesini duyduktan sonra "Aziz Allah" dedi ve ekledi: "Ezan okunuyor, beklememiz lazım..." Mehmet Aki Ersoy ise "Ezanın okunmasını mı bekleyelim istiyorsunuz? Bildiğim kadarıyla caiz olmaması gibi bir durum yok ama size saygı duyuyorum" dedi. Güngör ise Ersoy'a "Ezanı bekleyelim" yanıtını verdi. Bunun üzerine Mehmet Akif Ersoy, "Ezandan sonra devam edelim" diyerek röportaja ara verdi.

Kızılay sorusuna cevap: Konumuz bu değil

Mehmet Akif Ersoy'un "Kızılay'ın Ahbab'a çadır satması konusunda ne diyorsunuz?" sorusu üzerine Kahramanmaraş Belediye Başkanı Güngör, "Bu konuda bilgi sahibi değilim" dedi. Mehmet Akif olayı anlatıp "Konu bu, nasıl değerlendirirsiniz" diye sorunca "Şu an konumuz bu değil" diyerek cevap verdi.