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Aynı belediyeden 3 müdür kazada yaralandı

Kocaeli'de 2 otomobilin çarpışması neticesinde 4 kişinin yaralandığı kaza meydana geldi. Kazadaki yaralıların 3'ünün Kandıra Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan müdürler olduğu ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 12:52, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 15:15
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Aynı belediyeden 3 müdür kazada yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde İzmit Kandıra yolu Davuldere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Arda idaresindeki 41 DA 119 plakalı Honda marka otomobil ile Furkan Beşkat idaresindeki 41 TS 231 plakalı Ford marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrularak durabildi, her iki araçta da hava yastıkları açıldı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Aynı belediyeden 3 müdür kazada yaralandı

Kazada toplam 4 kişi yaralandı. Honda marka otomobilin sürücüsü Mustafa Arda'nın Kandıra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü olduğu öğrenilirken yanında yine Kandıra Belediyesi'nden Mali Hizmetler Müdürü Erkan Togay ve Fen İşleri Müdürü Yakup Acun da yaralandı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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