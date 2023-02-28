Deprem provokasyonu yapan 1013 hesap yöneticisi tespit edildi

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla sosyal medya platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1013 hesap yöneticisinden 581'i hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 145 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

"Deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.