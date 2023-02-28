Bakan Akar: Yaklaşık 42 bin Suriyeli gönüllü olarak ülkesine döndü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Hatay'da açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Depremin olduğu andan itibaren 85 milyon Hatay için tek yürek oldu. Buralara sağlam binalar inşa edene kadar çalışacağız. Demografik yapı ve tarihi alanlar gözetilecek. Amanos Dağı'nın eteklerine binalar inşa edeceğiz.

Daha önce tespit yapılan yapılarda yine inceleme olacak. 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespitini yaptık.

14 milyon insanımızı etkileyen depremde yeni inşa çalışmalarında vatandaşlarımıza daha önceki afetlerde sözlerimizi tuttuysak yine bu şekilde yapacağız.

Birçok üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. En doğru zeminde, en doğru teknikle binaları inşa edeceğiz.

Şubat ayında 14 bin 500 konutun inşasına başlamış olacağız.

Sanayilerimizin de ayağa kalkması için bugün de i,stişarelerd ebulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütülecektir. Vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde şehrin için yeni toplanma alanları açılacağı ve burada yeni yerleşimin zemine uygun yeni teknolojilerle uygulanacğını ifade ediyorum.

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Acil olan problemlerin çözülmesi için çalışıyoruz. Mehmetçik de ilk andan itibaren seferber oldu. Askerimiz büyük bir fedakarlık içinde çalışıyor ve çalışmasını sürdürüyor. 57 taburla çeşitli yerlerden Kıbrıs dahil personelimizin intikalini sağlamak suretiyle deprem bölgelerine sevkini sağladık.

109 mutfağımız deprem bölgesinde, vatandaşımıza 3 öğün yemek sağlamaya çalışıyoruz. Banyo, tuvalet gibi imkanların da her bölgemize seferber edilmesini sağlıyoruz.

Ülke çağında hava köprüsü kurmak suretiyle 70 civarında uçakla intikalleri destekledik. Denizde de benzer bir köprü kurmak suretiyle iş makinelerinin gelmesi konusunda gemilerimizden yararlandık. Yaralılarımızın bir an önce sağlık tesislerine ulaştırılması konusunda gerekli sevki sağladık. 70 civarında helikopterimizle de yurt içi ve yurt dışından gelen yardımları depremzedelere ulaştırmak için kullandık, kullanmaya devam ediyoruz.

Bölgedeki ve bölge dışındaki sosyal tesislerimizi de ihtiyaç sahipleri için açtık. Suriye'den herhangi bir göç, intikal söz konusu değildir. Aksine Türkiye'ye gelip, yerleşmiş kendi ülkelerine dönmek isteyenler de 40-42 bin gönüllü ve güvenli olarak döndüler.

Büyük bir felaketle karşılaştık. Milletimiz, devletimiz, vatandaşlarımız ayakta.