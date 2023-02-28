'Diyanet'ten seçim uyarısı: İktidara destek verin' haberi yalanlandı

Diyanetten yapılan açıklamada, bugün bir gazetede 42. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'na ilişkin yer alan haberin "gerçekten uzak, iyi niyet taşımayan maksatlı haber" olduğu ifade edildi.

Söz konusu toplantının, din hizmetlerinin topluma daha etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla belirli periyotlarla düzenlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, seçim uyarısı yapılarak 'iktidara destek verin' şeklinde mesaj verildiği iddiası, tamamen gerçek dışıdır. Toplantının hiçbir bölümünde böyle bir ifade yer almadığı gibi toplantıda siyasi içerikli bir konuşma yapılması da söz konusu değildir.

İsmi geçen gazete, daha önce de il müftüleriyle düzenlenen istişare toplantısı ile ilgili olarak benzer yanıltıcı ve iyi niyet taşımayan, maksatlı bir habere imza atmış, Başkanlığımızca hukuki girişimler başlatılmıştı. Gazetenin masa başında hazırlandığı açık olan bu haberiyle ilgili olarak da hukuki girişimler başlatılacaktır."