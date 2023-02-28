Depreme Hatay'da yakalanan çiftin nikahı Aksaray'da kıyıldı

Afet sonrası İskenderun ilçesinden kente gelen Çakır ve Özgüç, Aksaray Belediyesine nikah başvurusunda bulundu.

Çiftin nikahı, Kılıçaslan Nikah Sarayı'nda kıyıldı.

Çiftin törene katılamayan bazı yakınları, nikahı cep telefonu kameralarından yapılan yayınla izledi.

Gelinin babası Mehmet Özgüç, AA muhabirine, depremden iki dakika önce eve girdiğini söyledi.

O anda ne yapacaklarını bilemediklerini, evden çıkamadıklarını belirten Özgüç, şunları kaydetti:

"Evimiz depremde ağır hasar aldı ancak yıkılmadı. Bir süre çadırda kaldıktan sonra Aksaray'a geldik. İlerleyen zamanlarda ne yapacağımıza karar vereceğiz. Kızım gelinlik giydi. Allah mesut etsin. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Biz nikah ve düğünü temmuzda planlıyorduk. Düğünü İskenderun'da en güzel şekilde yapacaktık. Kısmet böyleymiş."