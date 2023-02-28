Darbedilen kızın telefonu incelenince 3 kişi cinsel istismardan tutuklandı
Amasya'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 19:04, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 19:06
Amasya'da 14 yaşındaki kıza cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, lise öğrencisi kızın, lise öğrencisi 2 kız tarafından darbedildiği görüntülerin ortaya çıkmasından sonra polis soruşturma başlattı.
Darbedilen 14 yaşındaki kızın telefonunda yapılan inceleme sonucu, cinsel istismar iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T, A.B. ve S.S. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.