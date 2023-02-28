Bolu'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Bolu'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Şubat 2023 20:22, Son Güncelleme : 28 Şubat 2023 20:24
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince belirlenen adreslere yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan M.Y.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, H.H.U. adli kontrol şartıyla salıverildi.