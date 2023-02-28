Esrarengiz ışık hakkında TUA'dan açıklama geldi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde gökyüzünde vatandaşları tedirgin eden görüntü oluşmuştu. Yerden göğe fırlayan Işık huzmesi hakkında Türkiye Uzay Ajansı açıklama yaptı.

TUA, yerde bulunan bir kaynaktan çıkıyormuş gibi görünen olayın 'Işık sütunu' olduğunu duyurdu.

'Ekstrem bir doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır'

Yapılan açıklamada, ''Ağrı Patnos'ta geçtiğimiz günlerde görüntülenen ışık hüzmesinin, herhangi bir ekstrem doğa olayıyla ilgisi bulunmamaktadır.'' denildi.