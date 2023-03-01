1 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
1 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları.
1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
- AK Parti ve İYİ Parti'nin TBMM grup toplantıları gerçekleştirilecek.
(TBMM/11.45/10.30)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu'nun deprem felaketi nedeniyle dayanışma ve yardım amacıyla düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyası; A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek.
(İstanbul/20.00)
2- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin normal sezon son haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Belçika'nın Kangoeroes Mechelen takımını konuk edecek; A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa'nın Tango Bourges Basket takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Mersin/19.00/Bourges/22.00)
3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final rövanşında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İspanya'nın Cadi La Seu takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00)
4- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu rövanşında VakıfBank, Polonya'nın LKS Commercecon takımını ağırlayacak.
(İstanbul/20.00)
5- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, Fransa'nın Volley Mulhouse ekibiyle karşılaşacak.
(İstanbul/18.00)
6- Hentbol Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Antalya/16.00)
7- Türkiye'nin ev sahipliğinde 2-5 Mart'ta gerçekleştirilecek 37'nci Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın basın toplantısı Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve milli sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00)
8- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazar günü MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
(İstanbul/14.30/17.00)