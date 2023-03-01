Kahramanmaraş ikinci kez sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre; Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 05.23 olarak açıklanırken derinliği 7.01 km olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 19.38'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının yaklaşık 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.