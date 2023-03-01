İşte son seçim anketi

Areda Survey'in düzenli olarak yaptığı seçim anketlerinin sonuncusu yayınlandı.

Areda Survey'in düzenli olarak yaptığı seçim anketlerinin sonuncusu yayınlandı. 23 Şubat - 27 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişinin katılımı ile yapılan araştırma çarpıcı sonuçlar içerdi. Araştırmada katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" ve "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" soruları yöneltildi.

YÜZDE 49,8'İ ERDOĞAN DEDİ

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımcıların yüzde 49,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini söylerken, Erdoğan'a en yakın isim yüzde 21,7 ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu'nu yüzde 9,6 ile Mansur Yavaş, 6,9 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Soruya 'Selahattin Demirtaş' yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 6,0 oldu.

AK PARTİ BİRİNCİ PARTİ

Ankete katılanların parti tercihinde AK Parti ilk sırayı aldı. Katılımcıların yüzde 38,5'i AK Parti'ye oy vereceğini belirtti. CHP yüzde 22,8 ile ikinci sırada kalırken, HDP yüzde 10,5 ile üçüncü sırada yer aldı. HDP'yi takip eden İYİ Parti ve MHP ise yüzde 10,4 ve yüzde 10,1 şeklinde sıralandı.