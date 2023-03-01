Yavaş'tan adaylık sinyali: 48 saat kala 'görev' dedi

6'lı Masa yarınki toplantıda Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

İsminin cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya atılmasına aylardır sessiz kalan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 6'lı Masa'nın yarın adayı konuşacağı kritik toplantısına 48 saat kala olası adaylığı için "Altılı Masa beni aday gösterirse benim için görevdir" dedi. Yavaş'ın yankı ve merak uyandıran mesajının önceki gün yapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu-İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener zirvesi sonrasına denk gelmesi ise politik kulislerde anlamlı bulundu.

TEK ADAY MI?

6'lı Masa, perşembe günü Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle toplanacak. Masa'dan tek mi yoksa birden fazla adayın mı çıkıp çıkmayacağı zihinleri meşgul ederken, İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu'nun Kılıçdaroğlu-Akşener zirvesine ilişkin yapılan 'aday üzerinde mutlak anlaşma' ve 'pazarlık' ifadelerine açıklık getirmek için yaptığı açıklaması "2 Mart'ta Millet İttifakı 13'üncü Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek" ifadeleri tek aday çıkacağı şeklinde yankılandı. Zorlu, İYİ Parti'nin bugün de Meclis Grubu'nun ardından GİK'in toplanacağını sözlerine ekledi.

BENİM İÇİN GÖREVDİR

Günün sürpriz açıklaması ise ismi özellikle İYİ Parti tarafından gündemde sıcak tutulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Yavaş, katıldığı bir canlı yayında 6'lı Masa'nın kendisini aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soruya, ''Bu benim için görevdir o zaman, ama sayın genel başkanlar Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ortak iradesine karşı bir hareket yapmam mümkün değil'' cevabını verdi. Yavaş, Millet İttifakı'nın adayları içinde zikredilen üç isimden birisiniz. Aday mısınız? Bu konuşuluyor mu? Ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda duruşunuz nedir'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Ben de basından okudum ama bu konuda hiç kimseyle bir görüşmem olmadı. Bu konu 6'lı Masa'nın konusu. 6'lı Masa en uygun kararı verecektir. Ben görüşlerimi daha evvel de belirttim. Bunu herkes duydu. Dolayısıyla onun üzerine tekrar bir şey söylemeye gerek yok. 6'lı Masa bu konuda ne karar verirse ona uyacağız.''

ÜÇ İSİM DEMİŞTİ

Son olarak SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı Masa'da kıyısından köşesinden adayın temas edildiği Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme geldiğini söylemişti.