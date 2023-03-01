Naci Görür'den 'Kayseri' açıklaması

Türkiye son yılların en büyük felaketini yaşıyor, Kahramanmaraş merkezli deprem 11 ili yerle bir etti. Enkaz altında kalan 44 binden fazla vatandaşımız canından oldu. Yüz binin üstünde ise yaralımız var. Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar durmadan devam ediyor. Son olarak 3. derece deprem bölgesinde yer alan Kayseri'de akşam saatlerinde peş peşe 2 sarsıntı oldu.

Doğu Anadolu Fay hattı içerisindeki enerjinin çoğunu boşaltırken, hattın üzerinde yer almayan Kayseri son depremlerden fazlasıyla etkilendi. Paniğe kapılan halkın kafasında birçok soru yer aldı; Kayseri'de deprem bekleniyor mu? Kayseri de beklenen depremin büyüklüğü ne olacak? gibi... Kahramanmaraş ve Hatay'da yaşanan büyük depremler için önceden uyaran ünlü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KAYSERİ 3. DERECE DEPREM BÖLGELERİ ARASINDA

Kayseri, AFAD tarafından paylaşılan deprem tehlike haritasına göre 3. Derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. Erciyes Fayı ve Erkilet Fay Zonu bulunan ilde ayrıca diri fay hattının geçtiği ilçeler de bulunuyor.

ORTA ANADOLU'NUN EN BÜYÜK FAY HATTI KAYSERİ'DEN GEÇİYOR

Ecemiş fay hattı Kayseri'den geçip Mersin'e kadar giderken, her depremde sıklıkla sallanan Kayseri için vatandaşlar telaşlı. Naci Görür ise konu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamalar şöyle: "Kayseri'den geçen Ecemiş fay zonu mevcuttur. Volkanların bulunduğu yerlerden geçmektedir. Zaten volkanların nedeni de bu fay zonudur. Niğde tarafına kadar iner ordan Adana ve Mersin tarafına kadar gitmektedir. Aslında bayağı büyük bir fay zonudur.

Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay hattında birleşir. Kuzey Anadolu Fay hattından ayrılmıştır. Anadolu'nun parçalanması sonucu meydana gelmiş. Öyle çok aktif tehlikeli sık sık uzun zamandır büyük depremler üreten bir fay zonu gibi gözükmemektedir."

Bu sebeple sıklıkla depremler yaşansa bile büyük depremlerin yaşanacağı düşünülmüyor.

BİRİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1. ve 2. bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Antalya, Samsun, Kars, Erzurum, Batman, Ardahan, Iğdır, Adana, Diyarbakır, Malatya, Eskişehir, Kütahya, Uşak, Ağrı, Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM BÖLGESİ OLAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDE OLAN İLLER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.