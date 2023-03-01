Bingöl'ün balı Paris'ten ödülle döndü

Bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmada pek çok ülkeden yüzlerce firmanın kendi üretimleri olan ballarla katıldığı Paris Bal Ödülleri 2023'e (Paris International Honey Awards - PIHA), Türk arıcıları aldıkları ödüller ile damgasını vurdu. TÜBİTAK destekli projeler kapsamında çeşitli inovasyon ödülleri almış olup, "İyi Arıcılık" ve "Sürdürülebilir Arıcılık" uygulamalarını destekleyerek özellikle ülkemizde kovan stardardizasyonu ve verimlilikte kovanın önemi konularında farkındalık yaratan APİMAYE'nin desteği ile yarışmaya katılan Türk bal üreticileri, pek çok laboratuvar testi ve duyusal analiz kriterlerinden başarıyla geçerek ve yarışma sürecine dahil ettikleri her ürünle ödül almaya hak kazanarak kalitelerini uluslararası alanda kanıtlamış oldu.

Türk arıcıları yüzlerce yabancı rakibini geride bıraktı

Paris Bal Ödülleri için düzenlenen yarışmada ürünler ilk olarak laboratuvar testlerine tabi tutuldu. Bu testlerden başarı ile geçen ürünler, daha sonra aralarında, tarımsal gıda tedarik zincirlerine adanmış ve sektörün önde gelenlerinden olan İtalya Tarımsal Araştırma ve Ekonomi Konseyi (CREA) üyelerinin de yer aldığı jüri tarafından kalite, koku, doku ve lezzet kriterlerine göre değerlendirildi. Buna göre Apimaye'nin desteğiyle yarışmaya katılan Bin Şifa Balları platin ödül; Balıkesir Çam Salgı Balı, Balıkesir Çiçek Balı, Balıkesir Meşe Balı, Bee MySotis, Bingöl Çapakçur Bal, Gölbal, Soner's Honey, Şenli Bingöl Bal markaları ise altın ödül almaya hak kazandı.

"Sürdülebilir iyi arıcılık yolculuğunda üreticilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz"

Paris Bal Ödülleri 2023'de yüzlerce katılımcı arasından ballarının kalitesiyle ön plana çıkan Türk bal üreticilerini tebrik eden APİMAYE Kurucusu ve Onursal Başkanı Muzaffer Yıldırım, yarışmada kazanılan ödüllerin firmalara pek çok katkısının olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Yüzlerce katılımcı arasından laboratuvar testleri ve diğer duyusal analizleri geçerek ödül almaya hak kazanan firmalar, ambalajlarına ekledikleri etiket ile raflarda ön sıraya çıkabiliyorlar. Öte yandan prestijli bir ödül alması ve kalitesinin ispatlanmış olması, firmaların global pazarda tanınırlığını desteklerken, iş geliştirme fırsatı yaratmasında da etkili oluyor. Sürdürülebilir iyi arıcılık yolculuğunda sistemli bir arıcılık altyapısı sağladığımız üreticilerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Bu nedenle her yıl olduğu gibi bundan sonra düzenlenecek yarışmalarda da Türk arıcılarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Başarı ile ürettikleri balların kalitesini ve farkını tüm dünyaya tanıtmak isteyen Türk bal firmalarının her zaman yanında olacağız"