Dolar ne kadar oldu?
Güne yatay bir seyirle başlayan dolar, günü 18,89 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 18:35, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 18:36
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,8820
|18,8830
|18,8910
|18,8920
|Avro
|20,0800
|20,0810
|20,1290
|20,1300
|Sterlin
|22,8530
|22,9680
|22,6020
|22,7160
|İsviçre Frangı
|20,1190
|20,2190
|20,0750
|20,1750
|ANKARA
|ABD Doları
|18,8520
|18,9320
|18,8610
|18,9410
|Avro
|20,0400
|20,1200
|20,0890
|20,1690
|Sterlin
|22,7930
|23,0030
|22,5420
|22,7520