Baykar'dan dolandırıcılık girişimi uyarısı

Baykar'dan yapılan açıklamada, bir süredir sosyal medya mecraları ve bazı internet sitelerinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) adı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklarla yayınlanan ilanların açık bir dolandırıcılık girişimi olduğu belirtildi.

Açıklamada, yürütülen bu girişimin dolandırıcılık faaliyeti olduğunun TPAO tarafından da duyurulduğu anımsatılarak, "Bahse konu bu dolandırıcılık faaliyetine karşı tarafımızdan gerekli hukuki süreç başlatılmış olup, vatandaşlarımızın zarar görmemesi için bu ve benzeri dolandırıcılık faaliyetlerine itibar edilmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.