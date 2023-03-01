Adalet Bakanı'ndan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarına ilişkin, "Vatandaşlarımızın şikayeti halinde pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış, onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." dedi.

Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, incelemelerde bulundu, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin Vali Salih Ayhan'dan bilgi aldı.

Afet Koordinasyon Merkezindeki değerlendirme toplantısına başkanlık eden Bozdağ, daha sonra yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın, afetin yaralarını sarma, enkazları kaldırma konusunda önemli mesafe aldığını belirtti.

Şanlıurfa'da, adliyeyi de ziyaret edip oradaki çalışmalar hakkında bilgi alacağını belirten Bozdağ, diğer illerde olduğu gibi Şanlıurfa'da da adalet hizmetlerinin aksamadan yürüdüğünü yerinde gördüklerini söyledi.

Kira artışlarıyla ilgili sorunun Şanlıurfa'da da bulunduğunu belirten Bozdağ, sadece afet bölgelerinde değil, depremzedelerin gittikleri şehirlerde de kira bedellerinde bir yükselmenin yaşandığını ifade etti.

Bakan Bozdağ, fahiş kira artışlarına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın şikayeti halinde pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış, onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir. Hukuk içinde bunlarla ilgili yapılması gereken her ne varsa Cumhuriyet başsavcılıklarımızın yaptığını, bundan sonra da yapacağını ifade etmek isterim." diye konuştu.

- "Sadece müteahhitlere dönük bir soruşturma yapılması söz konusu değil"

Depremlerin ardından yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda müteahhitlerin ön plana çıktığı, farklı kişiler üzerinden de soruşturma yapılıp yapılmadığı sorusu üzerine Bozdağ, şunları kaydetti:

"Deprem felaketi nedeniyle ceza soruşturmasına konu olanlar sadece müteahhitler değildir ama kamuoyunda sadece müteahhitler üzerinden yürüyen, yürütülen bir soruşturma varmış gibi değerlendirme yapılıyor. Bu yanlıştır. İşin doğrusu şudur; bir inşaatın tamamlanmasında, binanın temelinden bitimine kadar geçen süreç içerisinde katkısı olan herkes bu soruşturmaya dahil. Ruhsat izni veren, kullanma izni veren, denetim yapan, fenni mesul, demirci, ustası, elektrikçi, kim varsa; kolon değiştirdi, imara aykırı birtakım tadilat yaptı, bunlar da dahil olmak üzere yapı sahipleri, bunların hepsi soruşturulacak. Bunlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Ama bunların hepsi zaman alacaktır. O yüzden soruşturmaların sonunda bilirkişi raporlarına göre kimlerin ne kadar kusuru olduğu ya da kusuru bulunduğu tespit edilerek bunlarla ilgili işlemler yürüyecektir. Yoksa sadece müteahhitlere dönük bir soruşturma yapılması söz konusu değildir."

Bozdağ'ın ziyaretinde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Muttalip Yakar ile bazı yetkililer de yer aldı.