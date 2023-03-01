Lisansüstü eğitim gören rehber öğretmenlerle ilgili önemli karar

Toplu Sözleşmeye göre ek ders ücretleri Yüksek Lisans yapmış öğretmenlere %7, Doktora yapanlara ise Yüzde 20 artırımlı ödenmektedir. Bu ödemeler yine toplu sözleşmeye göre fiilen girilen dersler için uygulanmaktadır.

Rehberlik öğretmenlerinin fiilen derslere girmelerine imkan bulunmamakta olup mevzuata göre ders görevini yapmış sayılarak ek ders ücreti almaktadırlar. Fakat artırımlı ücret ödenmesi noktasında MEB; fiilen derse girmedikleri gerekçesiyle olumsuz cevap vermekte ve yüksek lisans ya da doktora yapmış öğretmenlere ek ders ücretlerini artırımlı ödememektedir.

Eğitim-İş tarafından emsal oluşturması için bir üyesi üzerinden açılan davada Ordu İdare Mahkemesi rehber öğretmen lehine karar vermiştir. İdare karara itiraz etmiş olup itirazı (istinaf başvurusunu) görüşen Samsun Bölge İdare Mahkemesi, 4.Dava Dairesi, idarenin istinaf başvurusunu reddederek, yerel mahkeme kararının doğru olduğuna kesin olarak karar vermiştir.

Eğitim-İş tarafından açılan davada verilen bu karar sonrasında dava açan öğretmen, ücretleri kararda belirtilen tarihten itibaren geriye dönük ve bundan sonra atırımlı alacaktır. Fakat bu karar tüm kurumların rehber öğretmenlere ücretleri artırımlı ödemesi anlamına gelmemekle birlikte aynı durumda olan öğretmenlerin yargısal süreçleri için emsal oluşturmaktadır.

- İdarenin kararı da değerlendirerek bir çok davanın önüne geçecek şekilde mevzuat düzenlemesi yapması,

- 2023 yılında toplu sözleşme masasına oturacak sendikaların da bu konuda adım atarak toplu sözleşmede rehber öğretmen hatta aynı durumda olan yöneticilerle ilgili madde koydurmaları kesin çözüm yollarındandır.

Maksut BALMUK

Yerel Mahkeme Kararı için tıklayın.

Bölge İdare Mahkemesi (İstinaf) Kararı için tıklayın.