FETÖ sanığı eski tuğgeneral Cankıymaz'ın ev hapsi devam edecek
Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, FETÖ üyeliği ve resmi belgede sahtecilik suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cankıymaz ile avukatı katıldı.
Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, önceki celse istenilen bilirkişi raporunun dava dosyasına gelmediğini bildirdi.
Söz alan sanık Cankıymaz, aylardır ev hapsinde bulunduğunu sevdiklerinin cenazelerine katılamadığını belirterek, "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını talep etti.
Sanık avukatı da müvekkiline uygulanan adli kontrol tedbirinin, "haftada bir kez kollukta imza atma" şeklinde değiştirilmesini talep etti.
Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli şüphe bulunduğuna ve yurt dışına kaçarken yakalandığına işaret ederek, "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin devamına hükmedilmesini istedi.
Avukat beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarının devamına karar verdi. Nuri Cankıymaz'ın yargılanmasına 24 Mayıs'ta devam edilecek.
- Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Eski MSB Personel Daire Başkanı Nuri Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmıştı.
İşlemlerin ardından Ankara'ya getirilen Cankıymaz hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.
Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2021'deki celsede Cankıymaz'ı tahliye etmiş, başsavcılığın itirazı üzerine sanık ertesi gün tutuklanmıştı.
Cankıymaz, 5 Nisan 2022'de, "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla yeniden tahliye edilmişti.