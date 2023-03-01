Akşener'den Kızılay'a 'çadır' tepkisi: Düpedüz bir ahlak sorunu

AFAD 'Yardım Market' uygulaması başlattı
AFAD 'Yardım Market' uygulaması başlattı
50.000 TL İhtiyaç Kredisini Kaçırma!
50.000 TL İhtiyaç Kredisini Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
Süper Lig'de iki hafta tüm maçlar şifresiz yayınlanacak
Süper Lig'de iki hafta tüm maçlar şifresiz yayınlanacak
Kahramanmaraş ikinci kez sallandı
Kahramanmaraş ikinci kez sallandı
Deprem sonrası nüfusu katlanan il için 'olağanüstü kuraklık' alarmı
Deprem sonrası nüfusu katlanan il için 'olağanüstü kuraklık' alarmı
Bakan Fahrettin Koca özür dileyip propaganda videosunu kaldırdı
Bakan Fahrettin Koca özür dileyip propaganda videosunu kaldırdı
İki ilde ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
İki ilde ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu
Afet Yeniden İmar Fonu'nun detayları belli oldu
EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
Gönüllü akademisyenler depremden etkilenen illerde sahaya indi
Gönüllü akademisyenler depremden etkilenen illerde sahaya indi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk kaçırma' iddialarına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan 'çocuk kaçırma' iddialarına yalanlama
EYT'de yürürlüğe girmeden SGK'ya talepler yağdı...SGK açıklama yaptı
EYT'de yürürlüğe girmeden SGK'ya talepler yağdı...SGK açıklama yaptı
Deprem bölgesinde fahiş artışla battaniye satışına soruşturma
Deprem bölgesinde fahiş artışla battaniye satışına soruşturma
EYT'liler için emeklilik yol haritası
EYT'liler için emeklilik yol haritası
Bakan Bilgin açıkladı...EYT'liler ilk maaşı Nisan'da alacak
Bakan Bilgin açıkladı...EYT'liler ilk maaşı Nisan'da alacak
'Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır'
'Bu millet inşallah vakit geliyor, 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır'
FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlanan 11 zanlı yakalandı
FETÖ'nün çalışma evlerinde KPSS'ye hazırlanan 11 zanlı yakalandı
Altılı Masa yarın toplanıyor: Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye rağmen aday
Altılı Masa yarın toplanıyor: Kılıçdaroğlu İyi Parti'ye rağmen aday
Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti
Hatay parça parça yıkıldı: Bir milyon kişi şehri terk etti
Yavaş'tan adaylık sinyali: 48 saat kala 'görev' dedi
Yavaş'tan adaylık sinyali: 48 saat kala 'görev' dedi
Depremde zarar gören tüm eşyaların parası ödenecek
Depremde zarar gören tüm eşyaların parası ödenecek
Bakanı Bilgin'den EYT'lilere 'hayırlı olsun' mesajı
Bakanı Bilgin'den EYT'lilere 'hayırlı olsun' mesajı
AFAD: Depremde 45 bin 89 vatandaşımız hayatını kaybetti
AFAD: Depremde 45 bin 89 vatandaşımız hayatını kaybetti
İletişim Başkanlığı Prof. Ercan'ın neden gözaltına alındığını açıkladı
İletişim Başkanlığı Prof. Ercan'ın neden gözaltına alındığını açıkladı
Bolu'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Bolu'da FETÖ operasyonu: 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Erdoğan: Kentsel dönüşüm konusunda kaybedecek vaktimiz yok
Erdoğan: Kentsel dönüşüm konusunda kaybedecek vaktimiz yok
ÖSYM: MSÜ sınavı ile ilgili mart ayı başında ek başvuru alacağız
ÖSYM: MSÜ sınavı ile ilgili mart ayı başında ek başvuru alacağız
Başkentte 20 gün içerisinde kira yükseltenlere soruşturma
Başkentte 20 gün içerisinde kira yükseltenlere soruşturma
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener'den Kızılay'a 'çadır' tepkisi: Düpedüz bir ahlak sorunu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Binlerce depremzede kardeşimiz soğukta beklerken kendi vatandaşına çadır satmak, sadece bir organizasyon sorunu değildir. Bu, düpedüz bir ahlak sorunudur." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 23:46, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 23:55
Yazdır
Akşener'den Kızılay'a 'çadır' tepkisi: Düpedüz bir ahlak sorunu

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayetinin üzerinden 61 gün geçtiğini söyledi.

Geçen 61 günde, adaletsizliğin daha da derinleştiğini, hukuksuzluğun daha da belirginleştiğini, hırsızlığın daha da normalleştiğini savunan Akşener, "Aşağılık bir suikastın faillerinin ellerini kollarını sallayarak gezdiği ve hiç kimsenin bu hainleri bulmak için kılını bile kıpırdatmadığı; tam 61 günü geride bıraktık." diye konuştu.

Ateş'in katillerinin peşini bırakmayacağına, adalet yerini bulana kadar her hafta bu cinayeti soracağına söz verdiğini anımsatan Akşener, şunları kaydetti:

"Bugün yine bu sözün gereğini yapacağım. Sayın Erdoğan, sen haksızlığa boyun eğmeğe, adaletsizliğe teslim olmaya, vicdansızlığa sahip çıkmaya devam edecek misin? Kuklalar tutuklandı, kuklacılar serbest. Maşalar tutuklandı, maşayı tutanlar serbest. Tetikçiler tutuklandı, azmettirenler serbest. Oysa yargının görevi herkesin bildiği gerçekleri gizlemek değil, o gerçeklere herkesten önce ulaşıp hakikati ortaya çıkarmaktır.

Ancak katilleri kaçıranlar, telefonla talimat verenler, suçluları koruyup kollayanlar, henüz davada şüpheli bile değil. Sinan Ateş'in ailesinin, yakın çevresinin, hepimizin bildiği gerçekler, henüz daha yargının gündeminde bile değil. Her kurumun amiri de memuru da denetçisi de sensin. Sayın Erdoğan, yargının işini yapmasına neden engel oluyorsun? Kimden, kimlerden korkuyorsun? Sorumluluktan kaçarak olanları örtbas edebileceğini mi sanıyorsun? Eğer öyleyse çok yanılıyorsun. Çünkü biz adalet yerini bulana kadar unutmayacağız, unutturmayacağız."

- "Depreme karşı hazırlık yapmayanlar bu felaketten sorumludur"

Akşener, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere işaret ederek, "iktidarın neden olduğu büyük felaketin" yüreklerinde açtığı yaranın her geçen gün daha da belirginleştiğini, ailesinden, evinden, işinden, aşından olan vatandaşların seslerini duyurmak için yılmadan çalıştıklarını anlattı.

Gerçekleşen her artçı sarsıntıda büyük felaketi tekrar hatırladıklarını dile getiren Akşener, "Ülkemizin bir gerçeği olan deprem riskine karşı ne kadar da hazırlıksız bırakıldığımızı hatırlıyoruz. Türkiye'yi yönetenlerin can güvenliğimizi ne kadar önemsemediğini de hatırlıyoruz. Kendini devlet yerine koyanlara ne kadar da güvenmediğimizi hatırlıyoruz. Tüm bu güvensizliğe sebep olanlar ne yapıyor? Sorumluluktan kaçmaya devam ediyor. Biz milletçe hükümetin neden olduğu bu büyük felaketi iliklerimize kadar hissediyoruz." ifadesini kullandı.

Tek bir hükümet yetkilisinin, bürokratın bile bu duyguları hissetmediğini iddia eden Akşener, depreme karşı hazırlık yapmayanların bu felaketten sorumlu olduğunu belirtti.

Akşener, "Kurallara, kanunlara aykırı bina yapanlar, yapılmasına izin verenler, yapılanları imar affıyla affedenler, yandaş müteahhitleri besleyenler, meydana gelen felaketten sorumludur. Afet bölgesi adı altında adeta bir suç mahalliyle karşı karşıya kalmamıza sebep olan herkes sorumludur. Depremden sonra 72 saat boyunca milletimizin yardımına gidemeyenlerin, organize olamayanların, koordinasyonu sağlayamayanların, saray korkusuyla karar alamayanların, onun yerine de sivil toplumla kavgaya tutuşanların, birbirinin söylediğini yalanlayanların, interneti kesip kapılara polis gönderenlerin tamamı sorumludur. Sırf şahsi emellerini gerçekleştirmek için başımıza ucube bir sistemi bela edip tüm bu keşmekeşin esas müsebbibi olan bay kriz baş sorumludur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tek bir kişi bile istifa etmedi"

"Tüm beceriksizliklerine ve hatalarına rağmen" tek bir kişinin bile istifa etmediğini hatırlatan Akşener, "bay kriz ve arkadaşlarının, her şeyini kaybetmiş vatandaşların gözünün içine baka baka kampanya, propaganda yaptığını" iddia etti.

"Her felakette önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, televizyona çıkıp milleti tehdit etmeye, suçlamaya başladığını" ileri süren Akşener, "Doğruları konuşanları bastırmaya, gerçekleri susturmaya çalışıyor. Yetmiyor, hemen gidip sosyal medyayı kısıtlıyor. Sonrasında ise baktı olmuyor, işler istediği gibi gitmiyor, anketler istediği gibi gelmiyor, tüm algı operasyonlarına rağmen, gerçekleri değiştiremiyor, bu sefer de yeniden ekranlara çıkıyor ve helallik istiyor. Ne kendisinin ne bir bakanın ne de tek bir bürokratın sorumluluk almadığı yerde çıkıp bir de utanmadan sorumluluğu vatandaşa yıkıyor." görüşünü savundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Erdoğan yeter artık, depremin üstünden 23 gün geçti. Sen ilk gün ne dedin? 'Günü geldiğinde şu anda tuttuğumuz defteri açacağız' dedin. Bu aziz milleti düpedüz tehdit ettin. Şimdi hangi yüzle çıkıp, helallik istiyorsun? Daha dün milletimize 'Bunlar kader planında olan şeyler' diyordun. Bugün çıkmışsın, utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Daha dün insanlarımıza 'ahlaksız, namussuz, adi' diyordun. Bugün çıkmışsın, utanmadan onlardan helallik istiyorsun. Daha dün, feryat eden depremzedelere 'hain' diyordun. Bugün çıkmışsın, onlardan helallik istiyorsun.

Bak Sayın Erdoğan, bir Cumhurbaşkanının vatandaşlarıyla helalleşmesi ancak makamın gereğini yapmakla olur. Ahlak ve erdemin gereği budur. Bir idarecinin, vatandaşlarıyla helalleşmesi istifa ederek, hesap sorarak, sorumluları görevden alarak olur. Ayrıca cürmün ve haramın helalleşmesi de olmaz. Her gün ekranlarda gördüğümüz enkazlar, aynı zamanda bu iktidarın suçlarının enkazıdır. Ama illaki helallik almak istiyorsan oturduğun yerden kürsülerden poz vererek olmaz. Gideceksin, bizzat vatandaşlarımızdan helallik isteyeceksin. Öyle korunaklı çadır tiyatrosu mizansenleriyle olmaz. Eğer illaki helallik almak istiyorsan 15 saat boyunca enkaz altında kalan yavrusunun elini tutup vinç beklerken rahmetli olmasını izlemek zorunda kalan babadan; enkazın içinden 'AFAD nerede?' diye sesli mesaj gönderen mazlumların ailesinden; Malatya'da tarım arazilerini 15 yıl önce imara açıp bugün mezara çevirenlerin yaptığı binalarda 25 saat boyunca enkaz altındaki analarının sesini duyup ellerinden bir şey gelmeyenlerden helallik isteyeceksin."

Demokrasinin temelinde erdem ve ahlakın bulunduğunu, ahlakın olmadığı yerde demokrasinin gelişemeyeceğini belirten Akşener, ahlak olmayan yerde yürütme erkinin çürütme erkine dönüşeceğine dikkati çekti.

Akşener, üç kuruş fazla para kazanmak için çürük binalar yapılmasına izin vermenin, sadece yönetim değil aynı zamanda ahlak sorunu olduğunu vurgulayarak, "Deprem riski apaçık ortadayken, rant sevdasına bu riski görmezden gelmek, sadece cehalet sorunu değil, aynı zamanda bir ahlak sorunudur." sözlerini sarf etti.

- "Memleketin yarasını saracağına çadır tüccarı olmuş"

Kızılayın çadır satışına ilişkin tartışmaları anımsatan Akşener, şunları kaydetti:

"Binlerce depremzede kardeşimiz soğukta beklerken kendi vatandaşına çadır satmak, sadece bir organizasyon sorunu değildir. Bu, düpedüz bir ahlak sorunudur. Türk Kızılayı, bunların elinde zaten bir naylon bağış kurumuna dönüşmüştü. Belli ki bu da yetmemiş olacak, gelinen noktada tam anlamıyla paravan bir şirket olmuş. Ecdat yadigarı, kötü gün dostu, iyiliklerin sembolü Türk Kızılayı tümüyle yozlaşmış, çürümüş, bir yer haline gelmiş. Memleketin yarasını saracağına çadır tüccarı olmuş. Deprem olmuş, insanlarımız 20 gündür çadır bekliyor, Kızılay ise deposunda çadır stoklayıp satıyor. Böyle bir kepazelik olabilir mi? 'Gıda stoklanıyor' diye memleketi birbirine kattınız. 'Soğan stokluyorlar' diye depoları bastınız. 'Patates stokluyorlar' diyerek milleti suçladınız, terörist ilan ettiniz. Peki şimdi çadır stoklayan Kızılaya ne diyeceksiniz? Kızılayın deposunu da basıp çadırlara el koyacak mısınız? 'Stokçu' diye Kızılay Başkanı'nı da aldıracak mısınız?"

Akşener, yabancı ülkelerin hiçbir karşılık beklemeden arama kurtarma ekipleri gönderdiğini, "düşman" diye kötülenenlerin seferber olup yardıma koştuğunu, "eloğlu' denilenlerin milyarlarca lira yardım parası topladığını, ancak Kızılayın "utanmadan" kendi vatandaşına çadır sattığını ifade etti.

- "Küçük hesapları bırakıp büyük resmi görmek gerekir"

Bugün ülke olarak yol ayrımında bulunduklarını, ateşten imtihanla karşı karşıya olduklarını dile getiren Akşener, "Bugün bir seçim yapmak zorundayız. Ya millet yolunda başımız dik yürüyeceğiz ya da milletin geleceğini kumar masalarında harcayanlara müsaade edeceğiz. Ya beyaz zambaklara can suyu vereceğiz ya da önümüze konan gazap üzümlerine razı olacağız." diye konuştu.

Akşener, bu ateşten imtihanı parti içi mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istediğini belirterek, "Bunu herkes üzerine alsın ve çok iyi düşünsün. Ve kimse unutmasın, bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir. Sahici bir mücadele için önce kendinle barışmak gerekir. Küçük hesapları bırakıp büyük resmi, gerçek tehlikeyi görmek gerekir. Bizim yolumuz dün de aynıydı, bugün de aynı." yorumunda bulundu.

2 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
2 Mart 2023'den önemli gündem başlıkları
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
AK Parti'de yeni atamalar yapıldı
Göç İdaresi: 600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü iddiaları asılsızdır
Göç İdaresi: 600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü iddiaları asılsızdır
Bakan Kurum'dan, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin paylaşım
Bakan Kurum'dan, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin paylaşım
Mansur Yavaş'tan yeni açıklama: Aday olacak mı?
Mansur Yavaş'tan yeni açıklama: Aday olacak mı?
Bakan Fahrettin Koca özür dileyip propaganda videosunu kaldırdı
Bakan Fahrettin Koca özür dileyip propaganda videosunu kaldırdı

Bu Habere Tepkiniz

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğine Konfederasyonca açılan davaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 30/04/2021 tarih ve 31470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin iptal için X Konfederasyonunca açılan davayı sonuçlandırdı.
Okul yöneticileri halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda derse girebilir mi?

Okul yöneticileri halk eğitim merkezlerinde açılan kurslarda derse girebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, yöneticilerin, halk eğitimi merkezlerinde açılan kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5, 6 ve 8. maddeleri kapsamında ders okutup okutamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Lisansüstü eğitim gören rehber öğretmenlerle ilgili önemli karar

Lisansüstü eğitim gören rehber öğretmenlerle ilgili önemli karar

Lisansüstü Eğitim Gören Rehber Öğretmenlere Ek Ders Artırımlı Ödenmelidir Kararı Kesinleşti.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi TBMM'de yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar teklifi TBMM'de yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Emekli öğretim üyesi, özel sektörde hizmet akdi ile çalışırsa emekli aylığı kesilir mi?

Emekli olanlar, kamu işyerlerinde yeniden çalışmaya başlarlarsa aylıkları kesilir, özel sektör işyerlerinde çalışırlarsa aylıkları kesilmez.
EKYS'nin yeni tarihini ÖSYM açıklayacak, proje okullarına öğretmen ve yönetici atama takvimini MEB yayınlayacak

EKYS'nin yeni tarihini ÖSYM açıklayacak, proje okullarına öğretmen ve yönetici atama takvimini MEB yayınlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı ve öğretmen atama ve yönetici görevlendirmeleri ile diğer eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmelerine ilişkin resmi yazı yayımladı...
Ankara Gar, Güvenpark gibi saldırılarda tazminat davalarına ilişkin kararları İDDK bozdu

Ankara Gar, Güvenpark gibi saldırılarda tazminat davalarına ilişkin kararları İDDK bozdu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Ankara Gar, Ankara Güvenpark gibi terör eylemleri silsilesinde meydana gelen patlamalarda, yakınları vefat etmesi nedeniyle, davacılar için ayrı ayrı belirli bir miktar tazminatın olay tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davalarda kararları bozdu.
Yaş haddinden emekli olanlara 600 ek gösterge ikramiye fark tutarı nasıl hesaplanır?

Yaş haddinden emekli olanlara 600 ek gösterge ikramiye fark tutarı nasıl hesaplanır?

Katsayı ve ek gösterge artışlarından ayrıca ikramiye farkı sadece yaş haddi, vazife malullüğü, kadrosuzluk ve görevde iken ölüm hallerinde yapılan bir ödeme şeklidir.
EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

EKPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Mülga BÜMKO'nun 'üst öğrenime' ilişkin 2014 tarihli kararı artık itibar görmüyor

Mülga BÜMKO'nun 'üst öğrenime' ilişkin 2014 tarihli kararı artık itibar görmüyor

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, acil tıp teknisyeni olarak görev yapan davacının, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programından mezun olması nedeniyle intibakının yapılarak en son eğitim durumuna göre ücretinin belirlenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddedilmesini hukuk uygun buldu.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 60 uzman yardımcısı alacak

Sigortacılık, ve Özel Emeklilik Düzenleme, ve Denetleme Kurumu, 60 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 19 mart 2023
Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Depremden önce ve sonra Kahramanmaraş

Şehirlerin kültürel, tarihi ve mimari niteliklerini belgelemek için 360 derece görüntülenmesini hedefleyen 'Şehir Atlası' projesi kapsamında, deprem öncesi ve sonrasında Kahramanmaraş'ta çekilen fotoğraflar, şehirdeki yıkımı gözler önüne seriyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi 150 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 14 mart 2023
Kızının elini bırakmayan baba dünya gündeminde!

Kızının elini bırakmayan baba dünya gündeminde!

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kahramanmaraş depremi sonrası enkaz altında hayatını kaybeden kızı Irmak Leyla'nın elini tutan depremzede baba Mesut Hançer tüm Türkiye'nin yüreğini dağlamıştı.