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'EYT'nin intibak düzenlemesi ile taçlandırılmasını bekliyoruz'

"EYT'nin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesi ile taçlandırılmasını bekliyoruz"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 13:53, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 13:55
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'EYT'nin intibak düzenlemesi ile taçlandırılmasını bekliyoruz'

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin yasalaşmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, EYT düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesi ile taçlandırılmasını beklediklerini vurguladı.

Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, TÜED olarak EYT'lilerin taleplerinin karşılanması için her zaman destek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Emeklilik gibi bir kutsal hak, toplumumuzun en büyük güvencesidir. TÜED, bu kutsal hakkın eşitlik ilkelerine göre uygulanmasını dün olduğu gibi bugün de savunuyor. Mevcut aylık hesaplama sistemimiz, en sorunlu alan olmuş, karma sistemle emekli aylıkların hesaplanması, yeni bir mağduriyet yaratmıştır. 2000 sonrası ilk defa sigortalı olanlara, çok düşük aylıklar bağlanmaktadır. Benzer durum, 2000 sonrası emekli olanlarda da yaşanıyor, aylık hesaplamalarındaki kayıplar ve eşitsizlikler giderek büyüyor. Bu nedenle aylık hesaplama sistemleri yeniden düzenlenmeli ve intibak ile emekli aylıklarındaki farklılıklar ortadan kaldırılmalı. Bundan dolayı EYT düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesi ile taçlandırılmasını bekliyoruz."

Ergün, EYT düzenlemesinin tüm hak edenlere hayırlı olmasını dileyerek, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak'ı ve ekibini mücadelelerinden ötürü kutladı.

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