İYİ Partinin 'Kızılay' önergesi Genel Kurul'da kabul edilmedi
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mart 2023 16:58, Son Güncelleme : 01 Mart 2023 16:58
Genel Kurulda, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.
İYİ Partinin "Kızılay", HDP'nin "deprem" ve CHP'nin "depremin tarımsal üretime etkileri" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.
Konuşmaların ardından yapılan oylamada, üç partinin de önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin önerileri kabul edilmedi.
Daha sonra, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.