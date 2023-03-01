13 yaşındaki çocuk, arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Olay, dün Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, arkadaş olan iki çocuk parkta şakalaşmaya başladı. Şakalaşma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki Ö.F.D., 13 yaşındaki H.B.'yi kavga ederken yere yatırdı. Bunun üzerine sinirlenen H.B., yanında bulunan bıçağı çıkartarak Ö.F.D.'ye doğru salladı. Ö.F.D. göğsüne isabet eden bıçak yarasıyla bir anda yere yığıldı. Şüpheli H.B. ise koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Ö.F.D.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Ö.F.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi H.B. ise bıçakladığı arkadaşının durumunu öğrenmeye geldiği hastanede polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

"İçim parçalandı"

Olay hakkında konuşan Deniz Akova, "Sosyal medyadan gördüm, arkadaşımın arkadaşı öldürülmüş. Bıçaklandığını duydum. Başsağlığı için arkadaşıma mesaj attım. Ölen çocuk 15 yaşındaymış. İçim parçalandı" dedi.

"Arkadaşları göğsünden vurulduğunu söylediler"

Mahalle sakinlerinden Kubilay Mehmet Yüksel de, "Çocuklar buradaydı daha sonra polis arabası geldi. Çocuğun vurulduğunu söylediler. Olayı ben görmedim. Söylenenleri duydum. Arkadaşları göğsünden vurulduğunu söylediler" dedi.