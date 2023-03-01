Bakan Fahrettin Koca özür dileyip propaganda videosunu kaldırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından dün yayınladığı ve deprem bölgesindeki görüntülerinin yer aldığı video nedeniyle bir özür mesajı yayınladı.

Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "1 dakika 53 saniye için özür dilerim. İki gün önce sosyal medyamızda yayımlanan bir videodaki iletişim sorununu fark edecek dikkati gösteremedim. Görüntüler ortak duygumuzun dilinden uzaktı. Videoyu yayından kaldırdım. Tüm dikkatimiz afet bölgesindeki görevlerimizde. Hoş görün" ifadelerine yer verdi.