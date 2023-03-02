Kulis: Erdoğan 10 Mart'ta TBMM'yi feshedecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yapılacak olan seçimler için 14 Mayıs tarihini belirledi.

Siyasi partiler, aday listeleri için sürecin 10 Mart'ta başlayacağı bildirildi. İllerde kurulacak sandıklar için ise iktidarın, her seçmenin seçmen kütüğünün bulunduğu il için ve o ilde kurulan sandıklarda oy kullanmasını önerdiği ifade ediliyor.

Milli Gazete'nin haberine göre; daha önce deprem bölgeleri için ayrı bir sandık kurulması önerisi gündeme gelmiş, ancak AKP bu durumun anayasaya aykırılık oluşturabileceğini belirterek itiraz etmişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçim sürecini Erdoğan'ın TBMM'yi feshetmesi sonrasında başlatacak. Erdoğan'ın TBMM'yi 10 Mart'ta feshedeceği belirtiliyor ve bu durumda YSK de süreci 10 Mart'tan sonra başlatacak.

YSK, siyasi partilerin aday listelerini 10 Nisan'da teslim alacak ve MERNİS üzerindeki seçmenlerin kayıtlı adresi üzerinden seçmen listelerini belirleyerek bu listeleri muhtarlıklara asacak.