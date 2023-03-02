Altılı masa 12'nci toplantıda 'aday' için bir araya geldi
CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı altılı masanın 12'nci toplantısı başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mart 2023 14:28, Son Güncelleme : 02 Mart 2023 15:45
Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılıyor.
Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi bekleniyor.
Toplantı sonrası açıklama yapılması öngörülüyor.
Altılı Masa'nın toplantısından ilk fotoğraf