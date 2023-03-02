20 yılın zirvesinde! İstanbul'dan deprem göçü başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan büyük yıkımdan sonra yeniden 1999 depremini hatırlayan İstanbullu, kenti terk etme arayışına girdi. Eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına deprem göçü başladığı belirtiliyor. Kenti terk ederken aile yanına yada daha küçük evlere taşınma nedeniyle bazılarının eşyasını yanında götürmediği, bu nedenle kentteki depolarda da doluluk oranlarının arttığı dikkat çekiyor.

Avrupa Yakası daha yoğun



Ekonomim.com'dan Leyla İlhan'ın haberine göre; Depremden sonra İstanbul'dan taşınma hareketliliğinin arttığına dikkat çeken Evden Eve Nakliyatçılar Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, "Sezonun düşük olduğu bu dönemde deprem öncesinde hemen hemen her firmamızı günde 2-3 kişi ararken şimdi bu sayı ortalama 20 ila 25 kişiye çıktı. İstanbul'dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç var. İkinci evi nerede varsa oraya gidiyor. Çoğunlukla da evlerinin eski olması nedeniyle oluşan kaygılardan dolayı bu taşınmaları gerçekleştirdiklerini söylüyorlar" diye konuştu.

İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'ndan çok fazla taşınma talebi aldıklarını aktaran Ayılmazdır, "Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Pendik, Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine bir talep var. Anadolu Yakası'ndan ise Kadıköy'den göç fazla. İnsanların birçoğu da daha deprem testleri yapıyor. O testlere göre daha artacak diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Ayılmazdır, İstanbul'u terk edenlerin bir kısmının da eşyalarını depolara verip öyle gitmeyi tercih ettiğini anlattı. Eskiden arayanların hazırlanmak için 1 aya yakın bir zaman istediklerini anlatan Ayılmazdır, şimdi hiç düşünmeden bir an önce kentten ayrılmaya odaklandıklarını da söyledi. Ayrıca bu günlerde sektörün fahiş fiyat taşımalarla gündeme gelmesi konusuna da değinen Ali Ayılmazdır, "Bunu yapanlar dernek üyelerimiz değil. Dernek olarak ayrıca önümüzdeki günlerde biraraya gelerek sektörde taşıma kaynaklı oluşabilecek fiyat sıkıntılarını da çözmeye çalışacağız. Bölgelere göre belli fiyatlar belirlenebilir" dedi.

"İmkanı olsa yüzde 70'i evini değiştirecek"



Kahramanmaraş deprem sonrası insanların önce oturdukları bölgeyi, sonra evlerini ciddi şekilde sorgulamaya başladığını söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Bu sorgulamalar hem iç göçe hem de dış göçe neden oldu" diye konuştu. Ipsos araştırmasının da bu isteğe işaret ettiğini belirten Akdoğan, "Araştırmada insanların yüzde 60 ila 70'inin daha sağlam bir eve geçmek istediğini ortaya koyuyor. Yani ekonomik koşullar iyi olsa bu insanların önemli bir kısmı çok daha hızlı bir şekilde müstakil bir yaşama, yada tepelere doğru daha sağlam binalara geçecektir. Ancak şu anda sadece ekonomik şartları iyi olanlar bu hareketliliğin içinde" dedi.

İSTANBUL'DAN ÇIKIŞ 20 YILIN ZİRVESİNDE



6 Şubat'tan sonra eski binadan çıkıp eşyasını depoya vermek isteyenlerin sayısının arttığını söyleyen Hayatoğlu Nakliyat'ın sahibi Mehmet Bağlar, "Eskiden haftada 2-3 kişi depolama için ararken, şimdi son bir haftada bu sayı 30-40 kişiye çıktı. Bunun yanı sıra şehirlerarası taşıma da arttı. Ege Bölgesi'ne yazlık bölgelere gidenler var. Ayrıca İstanbul'dan Kocaeli ve İzmit bölgesine çok fazla göç var. Eşyalarını götürmeyip gidecekleri yerlerde daha küçük alanlarda daha uygun fiyata ya da anne babasının yanında kalabiliyorlar" dedi.

Kadıköy'den Fenerbahçe, Kızıltoprak'tan özellikle çıkış olduğunu söyleyen Bağlar, İstanbul'a dönüşün ise deprem bölgesi dışında neredeyse hiç olmadığını belirtti. Bağlar, on 10 günde İstanbul'dan çıkışların neredeyse son 20 yılın zirvesine çıktığını dile getiren Bağlar, talebin sürmesi halinde genel olarak depolarda kısa zamanda yer kalmayacağını öne sürdü. Bağlar, İstanbul içindeki göçün ise Göktürk bölgesine doğru yoğunlaştığını, son bir hafta içinde bölgeye yapılan göçte yüzde 30 oranında artış yaşandığını söyledi.